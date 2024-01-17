Δυο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν σε «παράνομα» ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, κατήγγειλε σήμερα το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας πως εκλήθη ιρανός διπλωμάτης —ο επιτετραμμένος της πρεσβείας— στο Ισλαμαμπάντ για να του επιδοθεί διαμαρτυρία για αυτή την «αδικαιολόγητη παραβίαση του εναέριου χώρου» του Πακιστάν.

«Αυτή η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Πακιστάν είναι εντελώς απαράδεκτη και ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες», προειδοποίησε η πακιστανική διπλωματία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, συμπληρώνοντας πως τα πλήγματα στο πακιστανικό έδαφος χθες Τρίτη το βράδυ «προκάλεσαν τον θάνατο δυο αθώων παιδιών και τραυμάτισαν (άλλα) τρία μικρά κορίτσια».

Στην ανακοίνωση Τύπου του ΥΠΕΞ δεν διευκρινίζεται πού ακριβώς έγιναν τα ιρανικά πλήγματα. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ και πακιστανούς χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, κατά μήκος των συνόρων σχεδόν χιλίων χιλιομέτρων των δυο κρατών.

Επισήμως, η Τεχεράνη δεν έχει αντιδράσει στην ανακοίνωση του Ισλαμαμπάντ σε αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για πλήγματα που κατέστρεψαν δυο βάσεις χρησιμοποιούμενες από τη σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ.

Τεχεράνη και Ισλαμαμπάντ αλληλοκατηγορούνται συχνά για ανοχή έναντι ένοπλων οργανώσεων που εξαπολύουν επιθέσεις από το έδαφος της μιας χώρας εναντίον της άλλης. Είναι ωστόσο πολύ σπάνιες οι εμπλοκές των στρατών των δυο χωρών σε επιχειρήσεις στο έδαφος της άλλης πλευράς.

Τα χθεσινά πλήγματα είναι εξέλιξη «ακόμη πιο ανησυχητική» καθώς πέρα από το ότι επρόκειτο για «παράνομη ενέργεια», εξαπολύθηκαν «παρά την ύπαρξη πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας του Πακιστάν και του Ιράν», τονίστηκε στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Το Πακιστάν λέει πάντα πως η τρομοκρατία είναι κοινή απειλή για όλες τις χώρες της περιοχής και απαιτεί συντονισμένη δράση (...). Τέτοιες μονομερείς ενέργειες δεν συμμορφώνονται προς τις σχέσεις καλής γειτονίας και θα μπορούσαν να κλονίσουν τη διμερή εμπιστοσύνη», προειδοποίησε η πακιστανική διπλωματία.

Το Ιράν και το Πακιστάν —χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο— τελευταία έμοιαζαν να αυξάνουν τη συνεργασία τους. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, διεξήχθησαν κοινά ναυτικά γυμνάσια, ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ.

Η Τζάις αλ Αντλ έχει στο παρελθόν αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στο νοτιοανατολικό Ιράν, στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν. Διεκδικεί την ανεξαρτησία της περιοχής.

Η συγκεκριμένη οργάνωση χαρακτηρίζεται αξιοσημείωτα «τρομοκρατική» τόσο από το Ιράν, όσο και από τις ΗΠΑ.

Η Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης») κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης για τα πλήγματα σε ορεινή περιοχή στη μεθόριο μέσω Telegram. Ανέφερε πως τα παιδιά που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν ήταν μέλη οικογενειών μαχητών της και ότι βομβαρδίστηκαν σπίτια.

Το βράδυ της Δευτέρας προς χθες Τρίτη, οι Φρουροί της Επανάστασης —επίλεκτο σώμα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας— εξαπέλυσαν πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον θέσεων τζιχαντιστών στη Συρία και εναντίον «στόχων» στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, προκαλώντας την αγανακτισμένη αντίδραση της Βαγδάτης. Η Τεχεράνη ανέφερε πως επλήγη μεταξύ άλλων «αρχηγείο» της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας, της Μοσάντ, σε προάστιο της Αρμπίλ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι, ανάμεσά τους επιχειρηματίας του τομέα των ακινήτων και η σύζυγός του.

Ο επιχειρηματίας λέγεται πως είχε σχέσεις με το Ισραήλ και το σπίτι του φέρεται να ήταν το «αρχηγείο» για το οποίο έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατά δημοσιεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

