Μητσοτάκης -Ερντογάν: Καλύτερα να μιλάμε παρά να είμαστε με το δάκτυλο στην σκανδάλη

Είναι καλύτερα να μιλάμε παρά να είμαστε με το δάκτυλο στην σκανδάλη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχωρεί αυτήν την ώρα στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Αναφερόμενος στην μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί την χαρακτήρισε ως προκλητική ενέργεια και τόνισε ότι θα ζητήσει την αντιστροφή της απόφασης.

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της ακρίβειας, στην επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στην Αθήνα, στην επικράτηση του VMRO στη Βόρεια Μακεδονία και στη στάση που θα τηρήσει έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Αναλυτικά, ο κ.Μητσοτάκης είπε:

-Για τη συνάντηση με τον Ερντογάν:

Φαίνεται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να έχουν μπει σε πιο ήρεμα νερά. Άρα, δεν έπρεπε να προκαλεί εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός και ο Ρ.Τ. Ερντογάν συναντιώνται Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό. Υπάρχει πρόοδος. Αλλά αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να ακυρώσει ότι πάντα θα υπάρχουν εστίες εντάσεων. Οι βασικές διαφορές μας δεν έχουν επιλυθεί. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει δομική της θέση… η Ελλάδα συνεχίζει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Επειδή διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και να συζητούμε.

«Με όρους αυτοπεποίθησης ο διάλογος με την Τουρκία»

Σήμερα η Ελλάδα πολύ πιο θωρακισμένη αμυντικά και πολιτικά σε σχέση με Τουρκία και μας επιτρέπει από θέση αυτοπεποίθησης να συνομιλούμε με Τουρκία. Χωρίς να υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας. Με μία διάθεση όμως να μπορούμε να πετύχουμε το ελάχιστο. Και το ελάχιστο είναι η εμπέδωση του καλού κλίματος.

«Να μη διαφωνούμε με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Όλα αυτά είναι κέρδη. Προφανώς εξακολουθεί να υπάρχει η μεγάλη μας διαφορά η εκκρεμότητα η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο – αλλά και να εξακολουθούμε να διαφωνούμε γι’ αυτό – και δεν βλέπω να λύνεται σύντομα – αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη ή να είμαστε συνέχεια στα κόκκινα και να εγκυμονεί ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου.

- Για τη Μονή της Χώρας :

Θα είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω στον Πρόεδρο Ερντογάν. Γιατί είναι μια πράγματι παντελώς αχρείαστη και σε ένα βαθμό προκλητική ενέργεια, Δεν αφορά μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ο σεβασμός σε αυτό Μνημείο να μείνει μουσείο είναι ο τρόπος αναδειχτεί ο πλούτος του. Δεν μπορώ να σχολιάσω το χρονισμό αυτής της απόφασης,η απόφαση είχε ληφθεί από 2020. Αλλά το γεγονός ότι συμπίπτει με επίσκεψή μου θα μου επιτρέψει να θίξω το θέμα και να διερευνήσω αν υπάρχει πιθανότητα αναστροφής αυτής της απόφασης. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι εφικτό αλλά σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα θέσω.

- Για την επίσκεψη Ράμα:

Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα με συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και κανείς δεν θα απαγόρευε σε ξένο ηγέτη προφανώς να έρθει και να μιλήσει σε ομοεθνείς του. Κατά συνέπεια το θέμα πήρε μεγαλύτερη δημοσιότητα απ’ ότι του αξίζει.



Αν ο χρονισμός αυτής της επίσκεψης λίγες εβδομάδες πριν ευρωεκλογές και με ανοιχτά ζητήματα για την εθνική μειονότητα δεν είναι ο κατάλληλος αλλά μην του δίνουμε και μεγαλύτερη σημασία



-Για την επικράτηση του VMRO στη Β. Μακεδονία:

Παρακολουθώ με προβληματισμό κάποιες από τις δηλώσεις αξιωματούχων του VMRO και θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την επίσημη τοποθέτηση του εντολοδόχου πρωθυπουργού για να δω πώς θα αναφερθεί στην ονομασία της χώρας του. Προσωπικά, είχα διαφωνήσει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δέχθηκα, όμως, τη συμφωνία στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους και αναγνώρισα ότι, παρά τη διαφωνία μου, οφείλω να τη σεβαστώ. Οι ίδιες απαιτήσεις υπάρχουν και τώρα από την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Θέλω να ελπίζω ότι αυτά που ακούστηκαν προεκλογικά, δεν θα αποτελέσουν και τη θέση της νέας κυβέρνησης μετεκλογικά, γιατί αν συμβεί αυτό θα έχουμε ζητήματα!

-Για την ακρίβεια:

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια της ακρίβειας και επανέλαβε ότι η χώρα δημοσιονομικά δεν αντέχει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, εκτός, όπως είπε, κι αν η αντιπολίτευση προτείνει άλλους φόρους.



-Για τη φοροδιαφυγή και τα τεκμήρια:

Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όποιος νομίζει μπορεί να προσφύγει και να αποδείξει ότι τα εισοδήματα που δηλώνει είναι τα πραγματικά. Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές αποδίδει. Μπορεί να έχουμε υποστεί και κάποιο πολιτικό κόστος γι' αυτές τις παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις με δραστικό χαρακτήρα που έχουν αποτέλεσμα. Από το 2019 μειώσαμε σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ, ουσιαστικά καταργήσαμε φόρους σε γονικές παροχές, την έκτακτη εισφορά. Η πολιτική της πρώτης τετραετίας ήταν η μείωση φόρων κυρίως για τη μεσαία τάξη.

- Υπάρχει προοδευτικότητα στη φορολογική κλίμακα, θεωρώ ότι η προοδευτική φορολόγηση είναι δίκαιη. Δεν μπορεί στην παρούσα κατάσταση να δοθούν 13ος και 14ος μισθός στους συνταξιούχους, ούτε να μειωθούν οι φορολογικές κλίμακες. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών, με όφελος και για εργοδότες και εργαζόμενους

-Όταν οι τιμές θα αρχίσουν να υποχωρούν, θα πρέπει να τις συγκρίνουμε με τις μόνιμες αυξήσεις μισθών. Και συμπληρωματική επιδοματική πολιτική για τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας την οικογενειακή πολιτική.

Για τις εκλογές :

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας, θα διεκδικήσουμε νίκη με εμένα αρχηγό . Κατηγορούμαι συνέχεια για 41% ποσοστό αλαζονείας – ξεχνούν ότι οι πολίτες μας το έδωσαν. Είναι προσβλητικό, Δημοκρατία έχουμε.



Έχω πει ότι έχω ατζέντα 4ετίας. Είναι αλαζονικό να συζητούμε από τώρα για τις εκλογές του 2017 αλλά προφανώς όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και θα είναι κύκλος τετραετίας. Σας λέω και τώρα οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τότε θα θέσουμε το έργο μας στην κρίση του λαού και κάθε κόμμα διεκδικεί να κερδίζει εκλογές με τον αρχηγό του

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.