Χαμός έγινε χθες το βράδυ στον αέρα εκπομπής του καναλιού Kontra, όταν ο καθηγητής Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, «επιτέθηκε» στον Παύλο Πολάκη, με αφορμή την απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Υγείας.

Η ανακοίνωση του κ. Πολάκη μου θύμισε τις διάφορες ανακοινώσεις που βγάζανε όλοι οι φασίστες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όπως επίσης αυτό το "σωπάστε τώρα" που είπε στο τέλος της ανάλυσης αναρωτιέμαι τι διαφορά είχε με το σκαμπίλι που έριξε ο Κασιδιάρης στην κυρία Κανέλλη. Της ιδίας κατηγορίας είναι» είπε ο κύριος Γεροτζιάφας.

Δείτε την επίμαχη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Ο καθηγητής υποστήριξε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca δεν αποσύρθηκε επειδή προκαλούσε θρομβώσεις. «Λιγότερο από 1 στις 100.000-200.000 έπαθαν θρόμβωση, επειδή τα προβλήματα προϋπήρχαν στον οργανισμό», είπε.

«Άρα όποιος σήμερα αναρωτιέται αν έχει κίνδυνο θρόμβωσης είναι δυστυχώς θύμα παραπληροφόρησης και θύμα των σκοταδιστών, των ακροδεξιών και των φασιστών που χρησιμοποιούν συστηματικά το πρόβλημα της πανδημίας για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και για να παίξουν βρώμικα πολιτικά παιχνίδια, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Είναι τραμπικοί φασίστες», επανέλαβε με έμφαση.

Και τότε παρενέβη τηλεφωνικά ο Παύλος Πολάκης

«Αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω παρέμβαση στην εκπομπή σας γιατί πραγματικά δεν μπορώ να ακούω την απερίγραπτη μπουρδολογία και ελεεινή τοποθέτηση του κ. Γεροτζιάφα. Με τόσους νεκρούς στην Ελλάδα από την πανδημία, όλοι αυτοί που υπερηφανεύονταν θα έπρεπε να βρουν μια τρύπα να κρυφτούν.

Τι από όλα όσα είπα τόσα χρόνια δεν βγήκε αληθινό; Είναι μπούρδα επιστημονική και πολιτική αυτό που έλεγαν οι διάφοροι Ηλιόπουλοι και μια μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο εμβολιασμός είναι πράξη αλληλεγγύης. Το εργαστήριο του κ. Γεροτζιάφα στη Σορβόννη χρηματοδοτείται από την Pfizer. Μη μου κάνετε γκριμάτσες εμένα, και οι γκριμάτσες έχουν πολιτικό νόημα. Δεν ανέχομαι από κανέναν απόντα από την πολιτική -και μάλιστα να μας το παίζει και grand αριστερός- να μας πει να πάρουμε τα βουνά, εμάς που διατυπώσαμε αμφιβολίες.

Έχει το θράσος ο Γεροτζιάφας που πούλαγε φύκια για μεταξωτές κορδέλες στον Ξανθό και σε κάποιους άλλους να βγει και να μας πει εμάς τραμπικούς φασίστες; Ένα ενεργούμενο της Pfizer είναι, για να τελειώνουμε. Άντε μπράβο δηλαδή, γιατί πολλά ανεχτήκαμε. Και δεν μπορούνε τα μηδενικά να μας λένε ότι είναι οι "κάποιοι", εντάξει; Με τους ελεεινούς ψευτοεπιστήμονες της καθαρής επιστήμης και από πίσω είναι τα φράγκα όλων των εταιρειών».

Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε το τηλέφωνο «στα μούτρα» της παρουσιάστριας και η Αναστασία Γιάμαλη είπε: «Δεν έχω μάθει να κλείνω το τηλέφωνο στην εκπομπή που πήρα για να κάνω παρέμβαση, ούτε να μη δέχομαι ερωτήματα. Αν επιθυμείτε τη Δευτέρα, ελάτε να συζητήσουμε και να δεχτείτε και ερωτήσεις, να μην είναι μόνο διαγγελματικού τύπου η παρέμβαση».

Πηγή: skai.gr

