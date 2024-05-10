Λογαριασμός
Eurovision: Η EBU απέκλεισε από τις πρόβες «μέχρι νεωτέρας» τον Ολλανδό Joost

Ο καλλιτέχνης φαβορί κινδυνεύει ακόμα και να αποκλειστεί από τον τελικό καθώς φαίνεται ότι ενόχλησε τους διοργανωτές - Τι συνέβη 

Joost Klein

Ένα «θρίλερ» εξελίσσεται αυτή την ώρα στα παρασκήνια της Eurovision καθώς – λίγες ώρες πριν τον αυριανό μεγάλο τελικό – η EBU απέκλεισε από τις πρόβες «μέχρι νεωτέρας» τον Ολλανδό Joost Klein με το φαβορί τραγούδι του "Europapa". 

Μάλιστα, δεν αποκλείεται και να αποκλειστεί από τον τελικό καθώς φαίνεται ότι ενόχλησε τους διοργανωτές με τη στάση του απέναντι στην ισραηλινή τραγουδίστρια χθες το βράδυ, στη συνέντευξη Τύπου των συμμετοχών που προκρίθηκαν στον τελικό. 

Ο Joost κάλυψε το κεφάλι του με μια κόκκινη σημαία γιατί δεν ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί με την ισραηλινή αποστολή – ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα. 

Στη συνέχεια, όταν η Εντέν Γκολάν αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου, για το αν η παρουσία της στον διαγωνισμό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αποστολών της είπε δηκτικά «γιατί όχι;». 

Η EBU ανέφερε σε δήλωσή της: «Αυτή τη στιγμή ερευνούμε ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορούσε τον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. Δεν έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω».

Δεν συμμετείχε σήμερα στην πρόβα 

Σήμερα το μεσημέρι έλαβε χώρα στο Malmö Arena η dress rehearsal του Μεγάλου Τελικού, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 11 Μαΐου. 

Στην πρόβα κανονικά εμφανίζονται και οι 26 χώρες του τελικού. Ωστόσο, ο Joost Klein δεν εμφανίστηκε μετά του Λουξεμβούργο, σύμφωνα με το πως έχει διαμορφωθεί η σειρά εμφάνισης.

Χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις η παραγωγή της Eurovision συνέχισε κανονικά προχωρώντας με την επόμενη χώρα, το Ισραήλ.

Το X χειροκροτεί τον Joost

«Ο Joost δεν θα κερδίσει τη Eurovision και μπορεί να γίνει ο πρώτος αποκλεισμένος καλλιτέχνης της Eurovision όλων των εποχών, αλλά είμαι πολύ περήφανος για αυτόν» γράφει ένας χρήστης. 

««Ο Joost είναι ήδη νικητής» , «όλες οι αποστολές να σταματήσουν τις πρόβες σε ένδειξη συμπαράστασης» και  «αν ο Joost αποκλειστεί, θα κάνει περήφανους τους γονείς του» είναι κάποια άλλα από τα χιλιάδες μηνύματα υπέρ του Ολλανδού καλλιτέχνη. 

Λίγο μετά την ανακοίνωση για τις πρόβες, ο Joost διέγραψε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είχε αναρτήσει στο Instagram από τον διαγωνισμό.

