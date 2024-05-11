Eurovision 2024: Ανακρίθηκε από την Αστυνομία o Joost Klein μετά από καταγγελία

Αμφίβολη κρίνεται μέχρι στιγμής η εμφάνιση του εκπροσώπου της Ολλανδίας, Joost Klein, στον αποψινό τελικό της Eurovision 2024, μετά την καταγγελία που υπεβλήθη σε βάρος του για περιστατικό που έλαβε χώρα στο Malmo Arena της Σουηδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU, ο καλλιτέχνης πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο, με ανεπίσημες πηγές να υποστηρίζουν ότι χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με το Ολλανδικό Ίδρυμα Μεταδόσεων (NOS), o Joost Klein ανακρίθηκε από την αστυνομία αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά από καταγγελία που υπέβαλλε γυναίκα υπάλληλος της τηλεόρασης, η οποία κατήγγειλε ότι την Πέμπτη δέχθηκε απειλές από τον Klein. Από ανάκριση πέρασε και η ίδια, όπως επίσης και όσοι βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει περάσει πλέον στον Σουηδό εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μπορεί να διαρκέσει και εβδομάδες. Δεν είναι σαφές αν η καταγγελία σε βάρος του θα παίξει ρόλο στη συμμετοχή του στον αποψινό τελικό, η οποία κρίνεται αμφίβολη.

Σήμερα το πρωί, το αφεντικό του NPO Frederieke Leeflang συμβουλεύτηκε τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα AVROTROS και την EBU σχετικά με τη συμμετοχή του Klein.Γύρω στις 10 το πρωί ο AVROTROS ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακούσει ακόμη τίποτα από την EBU.

Ο τραγουδιστής της Ολλανδίας δεν παραβρέθηκε στην πρόβα τζενεράλε στο Μάλμε της Σουηδίας την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση, πριν την Εντέν Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ. Επίσης, το βράδυ, ο Klein δεν επετράπη να συμμετάσχει στο σόου της κριτικής επιτροπής, όπου οι κριτικές επιτροπές βραβεύουν με πόντους στους καλλιτέχνες.

Εν τω μεταξύ, η EBU ανέβαλε την έναρξη της ψηφοφορίας για τους τελικούς υποψηφίους μέχρι να υπάρξει τελική απόφαση, με τον Ολλανδό εκπρόσωπο να παραμένει σιωπηλός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το βράδυ της Παρασκευής τον περίμενε δημοσιογράφος στο ξενοδοχείο του, αλλά ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Πηγή: skai.gr

