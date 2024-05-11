Λογαριασμός
Κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας ο Τόμας Γουόκαπ

Καλύτερος αμυντικός της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε ο Τόμας Γουόκαπ

Τόμας Γουόκαπ Ολυμπιακός

Μεγάλη διάκριση για τον Τόμας Γουόκαπ!

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός για τη σεζόν 2023-24 στην Ευρωλίγκα, με την διοργανώτρια Αρχή να βγάζει τη σχετική ενημέρωση το πρωί του Σαββάτου, ενώ η σχετική πληροφορία είχε διαρρεύσει νωρίτερα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που κατακτά αυτό το βραβείο (το οποίο προκύπτει από την ψηφοφορία των προπονητών) ο 31χρονος άσος, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε καταλήξει (για τρίτη φορά) στα χέρια του Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παράλληλα, κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς βγαίνει παίκτης του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2014-15, όταν είχε αναδειχθεί ο Μπράιαν Ντάνστον για δεύτερη διαδοχική χρονιά.
Ο Γουόκαπ έχει 60 κλεψίματα (1,6 κατά μέσο όρο) στη σεζόν, τα οποία είναι τα περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη της διοργάνωσης. Ευθύνεται για το 21,7% των κλεψιμάτων που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.

