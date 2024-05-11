Κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας ο Τόμας Γουόκαπ

Μεγάλη διάκριση για τον Τόμας Γουόκαπ!

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός για τη σεζόν 2023-24 στην Ευρωλίγκα, με την διοργανώτρια Αρχή να βγάζει τη σχετική ενημέρωση το πρωί του Σαββάτου, ενώ η σχετική πληροφορία είχε διαρρεύσει νωρίτερα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που κατακτά αυτό το βραβείο (το οποίο προκύπτει από την ψηφοφορία των προπονητών) ο 31χρονος άσος, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε καταλήξει (για τρίτη φορά) στα χέρια του Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παράλληλα, κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς βγαίνει παίκτης του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2014-15, όταν είχε αναδειχθεί ο Μπράιαν Ντάνστον για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο Γουόκαπ έχει 60 κλεψίματα (1,6 κατά μέσο όρο) στη σεζόν, τα οποία είναι τα περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη της διοργάνωσης. Ευθύνεται για το 21,7% των κλεψιμάτων που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.

𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗪𝗮𝗹𝗸𝘂𝗽 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 🏆



𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 - 𝘀𝗲𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗶𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 😉 pic.twitter.com/S4u2YpREfb — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 11, 2024

