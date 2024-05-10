Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χερσαία επίθεση με τεθωρακισμένα κατά της περιοχής του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία νωρίς σήμερα Παρασκευή, και προήλασαν κατά ένα χιλιόμετρο κοντά στη συνοριακή πόλη Βοβτσάνσκ σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ουδέτερη ζώνη, δήλωσε υψηλόβαθμη στρατιωτική πηγή.

Η επίθεση ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο, δύο και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Οι εχθροπραξίες σε συνοριακές περιοχές στην περιφέρεια του Χαρκόβου συνεχίζονται, και το Κίεβο απέστειλε περισσότερες δυνάμεις ως ενισχύσεις, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Περίπου στις 5 πμ, υπήρξε απόπειρα από τον εχθρό να διασπαστεί η αμυντική μας γραμμή υπό την κάλυψη θωρακισμένων οχημάτων», δήλωσε το υπουργείο. «Μέχρι τώρα, οι επιθέσεις αυτές απωθήθηκαν - συνεχίζονται μάχες με διάφορα επίπεδα έντασης».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στόχο να ωθήσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ακόμα και 10 χιλιόμετρα πιο πίσω από τα ρωσικά σύνορα, και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου προσπαθούν να τις συγκρατήσουν.

Reportedly, this is Russia attacking Kharkiv region with Grad MLRS in the early hours of the morning today from Belgorod region.



The situation in the North of Kharkiv region is "tense", Ukrainian Defenders report. pic.twitter.com/f6FBEQVums — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2024

Η Ουκρανία εκδίωξε τα ρωσικά στρατεύματα από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Χαρκόβου το 2022, τον πρώτο χρόνο του πολέμου, αλλά αφού άντεξε την αντεπίθεση του Κιέβου πέρυσι, οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται και πάλι και προχωρούν αργά στην περιοχή του Ντονέτσκ, νοτιότερα.

Τον Μάρτιο δημιουργήθηκαν φόβοι για τις προθέσεις του Κρεμλίνου στην περιοχή του Χαρκόβου όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να δημιουργηθεί μια ουδέτερη ζώνη εντός του ουκρανικού εδάφους, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητη για την προστασία της Ρωσίας.

Έκτοτε, το Χάρκοβο, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω της εγγύτητάς του με τη Ρωσία, έχει σφυροκοπηθεί από αεροπορικά χτυπήματα που έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Στο Βοβτσάνσκ, μια συνοριακή πόλη στο Χάρκοβο με πληθυσμό 17.000 κατοίκων προπολεμικά, που τώρα έχει μειωθεί σε μερικές χιλιάδες, οι αρχές δήλωσαν ότι ο οικισμός και οι γύρω περιοχές βομβαρδίζονται με σφοδρότητα. Οι αρχές βοηθούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, δήλωσε ο Ταμάζ Γκαμπαρασβίλι, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Βοβτσάνσκ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Hromadske radio.

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικούς συνοριακούς οικισμούς στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου, που εξαπολύθηκαν παράλληλα με την χερσαία επίθεση, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν στην πόλη Βοβτσάνσκ και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε γειτονικό χωριό, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω της εφαρμογής Telegram.

"Ήμασταν προετοιμασμένοι"

Οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν προετοιμασμένες για μια νέα ρωσική χερσαία επίθεση στα σύνορα της περιοχής του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία τους αντιμετώπισε εκεί με στρατεύματα: ταξιαρχίες και πυροβολικό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η Ρωσία μπορεί να στείλει περισσότερα στρατεύματα για να στηρίξει την απόπειρα προέλασής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.