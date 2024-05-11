

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ της συνηγόρου πολιτών του Βόλου, Ζωής Κωνσταντοπούλου και δικαστικών λειτουργών στα δικαστήρια του Βόλου και την προσωρινή κράτηση πολίτη, δηλώνει ότι «ουδέποτε οποιοσδήποτε εισαγγελέας αυτής (σ.σ.: του Αρείου Πάγου) έδωσε εντολή στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, να αφεθεί ελεύθερος πολίτης, που είχε κρατηθεί, με απόφαση προέδρου δικαστηρίου του Βόλου.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα κυρίως του ηλεκτρονικού τύπου του Νομού Μαγνησίας, δηλώνει, ότι ουδέποτε οποιοσδήποτε Εισαγγελέας αυτής έδωσε εντολή στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, να αφεθεί ελεύθερος πολίτης, που είχε κρατηθεί, με απόφαση Προέδρου Δικαστηρίου του Βόλου και διαβεβαιώνει, ότι όλα τα Δικαστήρια της χώρας εφαρμόζουν, πιστά, το νόμο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα των διαδίκων ή των Δικηγόρων τους, όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Βόλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

