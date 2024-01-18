Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την «πρόοδο» που κατ’ αυτόν έχει επιτευχθεί στη Γερουσία, στις συνομιλίες μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών προκειμένου να εγκριθεί η επιπρόσθετη χρηματοδότηση που ζήτησε πέρυσι προκειμένου να προσφερθεί περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και στο Ισραήλ και να ενισχυθεί η ασφάλεια στα σύνορα ΗΠΑ/Μεξικού, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου έπειτα από συνάντησή του με την ηγεσία του Κογκρέσου χθες Τετάρτη.

«Εξέφρασε τη δέσμευσή του να επιτευχθεί συμφωνία των δυο κομμάτων για την πολιτική στα σύνορα και για την ανάγκη να διατεθούν επιπρόσθετοι πόροι στα σύνορα», αναφέρει η ανακοίνωση της προεδρίας. «Κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει άμεσα» το πλήρες πακέτο χρηματοδότησης που ζήτησε την περασμένη χρονιά, προστίθεται στο κείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

