Το Ιράν διαμήνυσε την Τρίτη ότι θα προβεί σε αντίποινα για την επίθεση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ στην πρεσβεία του στη Δαμασκό, αντιμετωπίζοντας, ωστόσο, ταυτόχρονα το δίλημμα το πώς να αντεπιτεθεί χωρίς να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση, που σύμφωνα με αναλυτές, η Τεχεράνη δεν φαίνεται να επιθυμεί.

Το χτύπημα της Δευτέρας, που σκότωσε δύο Ιρανούς στρατηγούς και πέντε στρατιωτικούς συμβούλους στο συγκρότημα της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό, έρχεται καθώς το Ισραήλ εντείνει μια μακροχρόνια εκστρατεία κατά του Ιράν και των ένοπλων ομάδων που υποστηρίζει. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε χθες εκδίκηση.

Η Τεχεράνη έχει επιλογές. Θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίων αμερικανικών δυνάμεων στις υποστηριζόμενες από εκείνο ομάδες και να τις χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει άμεσα το Ισραήλ ή να ενισχύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν εδώ και καιρό να θέσουν υπό περιορισμό.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά για να δουν εάν, όπως στο παρελθόν, ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν θα επιτεθούν σε αμερικανικά στρατεύματα που εδρεύουν στο Ιράκ και τη Συρία μετά το ισραηλινό χτύπημα της Δευτέρας.

Τέτοιες ιρανικές επιθέσεις σταμάτησαν τον Φεβρουάριο, αφού η Ουάσιγκτον αντέδρασε για τη δολοφονία τριών αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία με δεκάδες αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στη Συρία και το Ιράκ που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρώσει πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν θα προσπαθήσουν να επιτεθούν σε αμερικανικά στρατεύματα μετά την επίθεση της Δευτέρας, η οποία σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης σκότωσε μέλη του IRGC, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμαντ Ρεζά Ζαχέντι, ενός ταξίαρχου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ευθέως την Τρίτη την Τεχεράνη να μην επιτεθεί στις δυνάμεις της.

«Δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε το προσωπικό μας και να επαναλάβουμε τις προηγούμενες προειδοποιητικές επιθέσεις προς το Ιράν και τις ομάδες του να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση… για να επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του αμερικανικού προσωπικού», δήλωσε ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ρόμπερτ Γουντ.

Αποφυγή της διάχυσης του πολέμου

Μια πηγή που παρακολουθεί το θέμα προσεκτικά και που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας είπε ότι το Ιράν αντιμετώπισε το δίλημμα να θέλει να απαντήσει για να αποτρέψει περαιτέρω τέτοιου είδους ισραηλινά χτυπήματα αποφεύγοντας ταυτόχρονα έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

«Έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πραγματικό δίλημμα ότι αν ανταποκριθούν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια αντιπαράθεση που σαφώς δεν θέλουν», είπε. «Προσπαθούν να διαμορφώσουν τις ενέργειές τους με τρόπο που να δείχνει ότι ανταποκρίνονται αλλά όχι ότι κλιμακώνουν».

«Εάν δεν απαντήσουν σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν πραγματικά ένα μήνυμα ότι η δυνατότητα αποτροπής τους είναι ισχνή», πρόσθεσε, λέγοντας ότι το Ιράν μπορεί να επιτεθεί στο ίδιο το Ισραήλ, τις ισραηλινές πρεσβείες ή τις εβραϊκές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι δεδομένης της σημασίας του ισραηλινού χτυπήματος, το Ιράν μπορεί να αναγκαστεί να απαντήσει με επιθέσεις σε ισραηλινά συμφέροντα αντί να κυνηγά τα αμερικανικά στρατεύματα.

Ο Έλιοτ Άμπραμς, ειδικός στη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ότι πιστεύει ότι το Ιράν δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά μπορεί να στοχεύσει τα ισραηλινά συμφέροντα.

«Νομίζω ότι το Ιράν δεν θέλει έναν μεγάλο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή, επομένως οποιαδήποτε απάντηση δεν θα έχει τη μορφή μεγάλης απάντησης της Χεζμπολάχ», είπε ο Άμπραμς, αναφερόμενος στη λιβανική ομάδα που θεωρείται η πιο ισχυρή υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα.

«Έχουν πολλούς άλλους τρόπους να απαντήσουν... για παράδειγμα προσπαθώντας να ανατινάξουν μια ισραηλινή πρεσβεία», πρόσθεσε.

Το Ιράν θα μπορούσε επίσης να απαντήσει επιταχύνοντας το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο η Τεχεράνη έχει εντείνει από τότε που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018 εγκατέλειψε την πυρηνική συμφωνία του 2015 με το Ιράν που είχε σκοπό τον περιορισμό του με αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη.

Ο Τζον Άλτερμαν, διευθυντής του προγράμματος Μέσης Ανατολής στο think tank CSIS στην Ουάσιγκτον, είπε ότι δεν αναμένει μια μαζική ιρανική απάντηση για την επίθεση στην πρεσβεία του.

«Το Ιράν ενδιαφέρεται λιγότερο να δώσει ένα μάθημα στο Ισραήλ παρά να δείξει στους συμμάχους του στη Μέση Ανατολή ότι δεν είναι αδύναμο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.