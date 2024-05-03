Θεσσαλονίκη: Με κατάνυξη η περιφορά του πρώτου Επιταφίου από τον Άγιο Μηνά

Πλήθος πιστών παρακολούθησε την τελετή της πρώτης περιφοράς Επιταφίου στη Θεσσαλονίκη, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά, Προστάτη των Εμπόρων της πόλης.

Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης και συγκίνησης πλήθος κόσμου ακολούθησε την περιφορά του πρώτου Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά ή αλλιώς και εκκλησία της αγοράς, προκειμένου να παρακολουθήσει την κορύφωση το Θείου Δράματος οι εργαζόμενοι των εμπορικών καταστημάτων του Ιστορικού Κέντρου της πόλης.

Η ιδιαιτερότητα στην φετινή περιφορά ήταν η διαδρομή που ακολούθησε ο Επιτάφιος των εμπόρων, ο οποίος πέρασε μετά από πολλά χρόνο και από την οδό Εγνατία, ενώ πιο συγκεκριμένα η διαδρομή ήταν η εξής: Ίωνος Δραγούμη, Τσιμισκή, Βενιζέλου, οδός Εγνατία και έπειτα Ίωνος Δραγούμη για να επιστρέψει στον Ιερό Ναό.

Την περιφορά συνόδευσε για πρώτη φορά ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ενώ για ακόμη μία χρονιά συμμετείχε η Φιλαρμονική Ορχήστρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, πρόσκοποι και πολιτικά τμήματα.

Κατά την διάρκεια της περιφοράς οι πιστοί έψαλλαν τον πένθιμο ύμνο, δίχως αυτή τη χρονιά να βρεθούν αντιμέτωποι με τον καιρό.

Ο Άγιος Μηνάς είναι ο προστάτης της εμπορικής αγοράς της Θεσσαλονίκης, καθώς το 1856, η ανακαίνιση του Ιερού Ναού, πραγματοποιήθηκε με χρήματα των εμπόρων της Βενετίας και της Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί, ότι στην «εκκλησία της αγοράς» τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής ψάλλονται στις 15:00 μ.μ. και στις 17:00 μ.μ. ξεκινάει η περιφορά του Επιταφίου.

Στην Τελετή παρευρέθηκαν ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές της Θεσσαλονίκης και φορείς της πόλης.

