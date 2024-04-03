Για κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης στο γαλλικό έδαφος, που αποφεύχθηκε χάρη στην κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, έκανε λόγο σήμερα η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Πρισκά Τεβενό. Χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, η κυβερνητική εκπρόσωπος έκανε λόγο για «προσπάθεια ανάληψης δράσης» από τζιχαντιστές, η οποία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή.

Η ίδια υπενθύμισε ότι στις 24 Μαρτίου, λίγο μετά τη θανατηφόρα επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, και μετά από κυβερνητική απόφαση, η Γαλλία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών ότι 13.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός πολέμου φυλάσσοντας 4.530 ναούς καθολικών και προτεσταντών στο σύνολο της γαλλικής επικράτειας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε προ ημερών ότι παρακλάδι της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος «είχε πραγματοποιήσει πολλές απόπειρες τους τελευταίους μήνες» στο γαλλικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

