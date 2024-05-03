Bροχερό το μεγάλο Σάββατο- Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία

Αστατος καιρός αναμένεται να επικρατήσει κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Σαββάτου 04/05 στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Από την αρχή της ημέρας τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ προοδευτικά θα επηρεαστούν πολλές περιοχές της χώρας.

Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα στα ηπειρωτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν παροδικές χαλαζοπτώσεις.

Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην Αθήνα είναι πιθανό να εκδηλωθεί πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα μετά το μεσημέρι.

Στον παρακάτω προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός έως και τις βραδινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου 04/05.

Ο καιρός το Πάσχα

Με νεφώσεις και τοπικές βροχές θα κάνει Πάσχα το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, η ανατολική Στερεά και η Εύβοια, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Γρήγορα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

