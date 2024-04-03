Τέλος στη βάρβαρη πρακτική της εκτροφής λιονταριών για κυνήγι θα βάλει σταδιακά η Νότια Αφρική. Η υπουργός Περιβάλλοντος της Νότιας Αφρικής παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο για να επιβάλει σταδιακά την απαγόρευση της εκτροφής λιονταριών που προορίζονται για το κυνήγι, καθώς η χώρα προσπαθεί να ενισχύσει την προστασία των άγριων ζώων.

Το «κυνήγι για τρόπαια» είναι από καιρό αμφιλεγόμενο στη Νότια Αφρική, και εκστρατείες στο εξωτερικό για να απαγορευθεί η εισαγωγή των τρόπαιων αυτών έχουν συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και χώρες της Ευρώπης.

Η πρακτική έγκειται στο να απελευθερώνονται ζώα και κυρίως άγρια ζώα, τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός περιβόλου, για να τα σκοτώσουν πλούσιοι κυνηγοί, συχνά ξένοι, οι οποίοι δεν διστάζουν να πληρώσουν σημαντικά ποσά για να πάρουν μαζί τους το κεφάλι ή το δέρμα του σκοτωμένου ζώου.

Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το 2021 την πρόθεσή της να απαγορεύσει την εκτροφή λιονταριών που προορίζονται για κυνήγι και μια ad hoc επιτροπή εργάσθηκε τα δύο τελευταία χρόνια πάνω στο ζήτημα.

«Η επιτροπή συνέστησε το κλείσιμο του τομέα της εκτροφής σε αιχμαλωσία, περιλαμβανομένης της κράτησης λιονταριών σε αιχμαλωσία, καθώς και της χρήσης αιχμάλωτων λιονταριών για εμπορικούς σκοπούς», δήλωσε η υπουργός Μπαραμπάρα Κρίσι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κεϊπτάουν.

Πριν από την πλήρη απαγόρευση, οι εκτροφείς θα έχουν προθεσμία, που μπορεί να φθάσει τα δύο χρόνια, για να αποσυρθούν εθελουσίως από τον τομέα και να στραφούν σε άλλο.

Το νοτιοαφρικανικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την ιδέα για τη σταδιακή κατάργηση του τομέα της εκτροφής λιονταριών και ρινόκερων. Όμως η απαγόρευση, η οποία δεν έχει ακόμα περιληφθεί σε νόμο, αμφισβητείται έντονα από τους εκπροσώπους του πολύ κερδοφόρου τομέα της εκτροφής και το κείμενο μπορεί να συζητείται για καιρό.

«Ο τομέας είναι εκτεταμένος και περίπλοκος και έχει πίσω του μακρά ιστορία η οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στις διεθνείς προδιαγραφές και τις σημερινές πολιτικές σε ό,τι αφορά την προστασία», υπογράμμισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Καλαμασέν Τσέτι, επικεφαλής της ad hoc επιτροπής.

Στη Νότια Αφρική, 8.000 έως 12.000 λιοντάρια εκτρέφονται σε περίπου 350 αγροκτήματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οργανώσεων για την υπεράσπιση των ζώων, οι οποίες καταγγέλλουν τακτικά τις συνθήκες στις οποίες τα ζώα αυτά κρατούνται αιχμάλωτα.

Μόνο περίπου 3.500 λιοντάρια ζουν σε άγρια κατάσταση στη χώρα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Endangered Wildlife Trust, που έχει την έδρα της στη Νότια Αφρική.

Στη Νότια Αφρική βρίσκεται επίσης περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού ρινόκερων και η χώρα αριθμεί πάνω από 300 εκτροφείς. Το κέρατο του ρινόκερου είναι πολύτιμο στην Ασία για τις δήθεν θεραπευτικές ιδιότητές του και η λαθροθηρία αποδεκατίζει το είδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.