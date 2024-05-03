Λογαριασμός
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ρώμης: Ο Τεντόγλου... πετάει πάνω από τη Fontana di Trevi

Στο πλαίσιο της διαφήμισης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ρώμης, οι διοργανωτές έφτιαξαν μια όμορφη αφίσα με τον Μίλτο Τεντόγλου να «πετάει» πάνω από τη Fontana di Trevi

Ο Τεντόγλου «επιστρατεύτηκε»

Στις αρχές Ιουνίου θα διεξαχθεί το 26ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου (7-12/06) στη Ρώμη και στο ιστορικό γήπεδο του «Ολίμπικο».

Έναν μήνα πριν την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης, οι διοργανωτές συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς την ομαλή διεξαγωγή του θεσμού, αλλά και την προώθησή του.

Για αυτό τον λόγο, «επιστρατεύτηκε» και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρωταγωνιστεί στην αφίσα της διοργάνωσης κάνοντας άλμα πάνω από την πασίγνωστη, Fontana di Trevi.

Άλλωστε, ο 26χρονος άλτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα λάβουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στόχος του σε έναν μήνα από τώρα δεν είναι άλλος από το τρίτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, μετά από εκείνα που κατέκτησε σε Βερολίνο και Μόναχο το 2018 και το 2022 αντίστοιχα.

Πηγή: sport-fm.gr

