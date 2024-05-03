Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ρώμης: Ο Τεντόγλου... πετάει πάνω από τη Fontana di Trevi

Στις αρχές Ιουνίου θα διεξαχθεί το 26ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου (7-12/06) στη Ρώμη και στο ιστορικό γήπεδο του «Ολίμπικο».

Έναν μήνα πριν την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης, οι διοργανωτές συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς την ομαλή διεξαγωγή του θεσμού, αλλά και την προώθησή του.

Για αυτό τον λόγο, «επιστρατεύτηκε» και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρωταγωνιστεί στην αφίσα της διοργάνωσης κάνοντας άλμα πάνω από την πασίγνωστη, Fontana di Trevi.

Άλλωστε, ο 26χρονος άλτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα λάβουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στόχος του σε έναν μήνα από τώρα δεν είναι άλλος από το τρίτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, μετά από εκείνα που κατέκτησε σε Βερολίνο και Μόναχο το 2018 και το 2022 αντίστοιχα.

Flying in Rome ✈️



Watch the double European champion taking off for the triple in the long jump at the 🇮🇹 #Roma2024!



For more info, check out 🔗 https://t.co/l3B5JzOdSd 🎫#Roma2024 #IgniteTheFire@earoma2024 | @PRESEGAS pic.twitter.com/VZ2UhaLp9s — European Athletics (@EuroAthletics) May 3, 2024

