Σπέτσες: Θαλαμηγός χτύπησε στον προβλήτα λόγω των θυελλωδών ανέμων - Δείτε βίντεο

Όπως δείχνουν οι εικόνες, το πολυτελές σκάφος, έχει μετατραπεί σε «καρυδότσουφλο» καθώς ο αέρας είναι δυνατός και πολλά τα μποφόρ

θαλαμηγός

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί των Σπετσών, έριξαν θαλαμηγό στον προβλήτα του λιμανιού. 

Όπως δείχνουν οι εικόνες, το πολυτελές σκάφος, έχει μετατραπεί σε «καρυδότσουφλο» καθώς ο αέρας είναι δυνατός και πολλά τα μποφόρ.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκκε κανείς ενώ η θαλαμηγός που υπέστη ζημιές, κυρίως στην πλώρη, μεταφέρθηκε σε ναυπηγείο με πλωτό γερανό. 

