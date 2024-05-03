Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί των Σπετσών, έριξαν θαλαμηγό στον προβλήτα του λιμανιού.

Όπως δείχνουν οι εικόνες, το πολυτελές σκάφος, έχει μετατραπεί σε «καρυδότσουφλο» καθώς ο αέρας είναι δυνατός και πολλά τα μποφόρ.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκκε κανείς ενώ η θαλαμηγός που υπέστη ζημιές, κυρίως στην πλώρη, μεταφέρθηκε σε ναυπηγείο με πλωτό γερανό.

Πηγή: skai.gr

