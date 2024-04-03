Καμπανάκι από την άνοδο του ακροδεξιού εξτρεμισμού στα σχολεία της Γερμανίας

Οι εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων από έξι κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας κατήγγειλαν τον αυξανόμενο ακροδεξιό εξτρεμισμό σε σχολεία και ζήτησαν αποφασιστικά μέτρα.

"Εθνικιστικό αφήγημα, αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας και εξτρεμιστικές ιδέες γίνονται όλο και συχνότερες στα σχολεία και συναντώνται με μια σχολική κοινότητα πλημμελώς προετοιμασμένη σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τη γνώση", έγραψαν οι μαθητές σε κοινή τους διακήρυξη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τα μαθητικά συμβούλια στο Βερολίνο, το Βραδεμβούργο, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, τη Σαξονία, τη Σαξονία-'Ανχαλτ και τη Θουριγγία.

Σβάστικες και άλλα αντισυστημικά σύμβολα ή χιτλερικοί χαιρετισμοί δεν είναι πλέον περιθωριακά φαινόμενα στο σχολικό περιβάλλον σε κάποια μέρη, έγραψαν οι μαθητές.

Σύμφωνα με τους μαθητές, σε πολλά μέρη της ανατολικής Γερμανίας εξασθενούν τα ταμπού κατά της επίδειξης εξτρεμιστικών συμβόλων ή της έκφρασης ακροδεξιών θέσεων που αμφισβητούν τις δημοκρατικές αξίες της Γερμανίας.

Οι ίδιοι εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με έναν ποταμό ακροδεξιών μηνυμάτων και προπαγάνδας στο ίντερνετ στα οποία εκτίθενται νεαροί άνθρωποι και για το γεγονός ότι κυρίως νέοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι στη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους κάνουν έκκληση για ενίσχυση της διδασκαλίας της ιστορίας, της πολιτικής και της κοινωνιολογίας στα σχολεία προκειμένου να τονιστούν οι απειλές για τη δημοκρατία που συνιστά ο ακροδεξιός εξτρεμισμός.

Επίσης, κάνουν έκκληση για καλύτερη εκπαίδευση των καθηγητών, περισσότερο ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο ανάμεσα στους μαθητές στα σχολεία καθώς και μαθήματα για τη χρήση των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης.

