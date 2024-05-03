Το Καστελόριζο αναμένεται να επισκεφθεί αύριο Μεγάλο Σάββατο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός θα βρίσκεται και μεθαύριο, Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί φυλάκια της περιοχής ευθύνης της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Το Μεγάλο Σάββατο ο κ. Δένδιας θα παραστεί στην Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στο Καστελλόριζο.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πυραυλάκατο «Κρυσταλλίδης» στο λιμάνι της Μεγίστης ενώ στη συνέχεια θα συμμετέχει με τους αξιωματικούς και τους οπλίτες σε πασχαλινό γεύμα στο στρατόπεδο της Διοίκησης 'Αμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης.

Πηγή: skai.gr

