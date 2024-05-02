Ενώ το Ισραήλ αναμένει μια επίσημη απάντηση σε αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αποκάλεσε «εξαιρετικά γενναιόδωρη» προσφορά για εκεχειρία και ομήρους, το ισραηλινό Channel 12 επικαλούμενο ανώνυμες πηγές της Χαμάς, αναφέρει ότι ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ έχει τρεις συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους Αιγύπτιους μεσολαβητές, που επί του παρόντος προσπαθούν να επιλύσουν, μεταξύ άλλων με τη βοήθεια των ΗΠΑ.



Πρώτα και κύρια, σύμφωνα με τον σχολιαστή του τηλεοπτικού σταθμού για τη Μέση Ανατολή Εχούντ Γιααρί, ο Σινουάρ, όπως έκανε εδώ και μήνες, απαιτεί ένα εγγυημένο πέρας του πολέμου. Συγκεκριμένα, θέλει να «αλλάξει πλήρως» τη ρήτρα της πρότασης που προβλέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη ηρεμία στη Γάζα τη 16η ημέρα της αρχικής, 40ήμερης φάσης της εκεχειρίας. Αντίθετα, θέλει «μια γραπτή υποχρέωση για τον άνευ όρων τερματισμό των μαχών», λέει ο Γιααρί.



Δεύτερον, ο Σινουάρ αντιτίθεται στο να δοθεί στο Ισραήλ το δικαίωμα να απαγορεύσει σε ορισμένους Παλαιστίνιους κρατούμενους υψηλής ασφαλείας από τη Δυτική Όχθη και αντ' αυτού να τους στείλει στη Γάζα ή στην εξορία.



Και τρίτον, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα θέλει λεπτομέρειες σχετικά με υλικά που δεν θα επιτραπούν στη Γάζα για την ανοικοδόμησή της. Προφανώς, λέει ο Γιααρί, αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς θα είναι σε θέση να ανοικοδομήσει τις σήραγγες και άλλες στρατιωτικές υποδομές της.

Στο μεταξύ, ο ηγέτης της Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον αρχηγό των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Αμπάς Καμέλ ότι η τρομοκρατική ομάδα εξετάζει την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους με «θετικό πνεύμα», σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, που επικαλούνται σχετική δήλωση της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.