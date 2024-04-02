H EE ζητά «αυτοσυγκράτηση» μετά το χτύπημα στο ιρανικό προξενικό

Η ΕΕ ζητά «αυτοσυγκράτηση» μετά το χτύπημα στο ιρανικό προξενικό γραφείο στη Δαμασκό για το οποίο κατηγορείται το Ισραήλ.

«Σε αυτή την εξαιρετικά τεταμένη περιφερειακή κατάσταση, είναι πραγματικά υψίστης σημασίας να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση. Η περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Επιτροπής προς τους δημοσιογράφους.

«Αυτή είναι η θέση μας», είπε ο Π. Στάνο για το φερόμενο ισραηλινό χτύπημα σε ιρανικό διπλωματικό κτίριο στη Δαμασκό και συγκεκριμένα στο προξενικό γραφείο του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

