Σε 12 ξένες γλώσσες θα ακουστεί το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στον μητροπολιτικό ιερό ναό Αγίου Γρηγορίου Παλαμά της Θεσσαλονίκης.

Ο Αναστάσιμος Εσπερινός της Αγάπης θα τελεσθεί στις 11.00 το πρωί.

Στην Ιερά Ακολουθία θα προεξάρχει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, σύμπας ο Ιερός Κλήρος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού θα ακουστεί το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο σε 12 ξένες γλώσσες, ώστε να διαχυθεί στα πέρατα του κόσμου το Αναστάσιμο Γεγονός, το οποίο αφορά σε όλους τους ανθρώπους, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Μετά την Απόλυση του Εσπερινού, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θα προσφέρει σε όλους τους χριστιανούς, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως, το καθιερωμένο πασχαλινό αβγό, ώστε η χαρά της Αναστάσεως να είναι πεπληρωμένη, σημειώνεται.

