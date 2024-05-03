Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν ότι θα βάζουν στο στόχαστρο πλοία τα οποία κατευθύνονται σε λιμάνια του Ισραήλ σε οποιαδήποτε περιοχή είναι εντός της εμβέλειάς τους, όπως είπε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, ο Γιαχία Σαρέα, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Θα βάζουμε στο στόχαστρο όποια πλοία κατευθύνονται σε ισραηλινά λιμάνια στη Μεσόγειο Θάλασσα, σε όποια περιοχή είμαστε ικανοί να φτάσουμε», είπε ο Σαρέα.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, το στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ και τον Κόλπο του Άντεν από τον περασμένο Νοέμβριο, ως ένδειξη της στήριξής τους στους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Λόγω των επιθέσεων, πολλές ναυτιλιακές εταιρίες εκτρέπουν τα πλοία τους γύρω από τη νότια Αφρική, ακολουθώντας μια πιο χρονοβόρα και ακριβότερη διαδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

