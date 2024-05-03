Με προσαρμογές στα ωράρια και με πιο αραιή κυκλοφορία θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τις ημέρες του Πάσχα.

Πιο αναλυτικά:

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Μ. Παρασκευή 03 Μαΐου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα “Σαββάτου”.

Μ. Σάββατο 04 Μαΐου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ.

Κυριακή του Πάσχα 05 Μαΐου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα “Κυριακής & Αργιών”

Δευτέρα του Πάσχα 06 Μαΐου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα “Κυριακής & Αργιών”

Την Τρίτη του Πάσχα 07 Μαΐου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ” Κυριακής & Αργιών “.

Την Τετάρτη του Πάσχα 08 Μαΐου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα “Σαββάτου”.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ κατά το χρονικό διάστημα από τη Μ. Παρασκευή 03/05/2024 έως και την Τετάρτη του Πάσχα 08/05/2024, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Συχνότητες Δρομολόγιων μέσων σταθερής τροχιάς.

Ειδικότερα, το βράδυ του Μ. Σαββάτου οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής:

Στη Γραμμή 1 από τον Πειραιά και την Κηφισιά και από Κηφισιά προς Πειραιά στις 22:20.

Στη Γραμμή 2 από την Ανθούπολη στις 22:46 και από το Ελληνικό στις 22:43.

Στη Γραμμή 3 από τη Δ. Πλακεντίας στις 22:42 και από το Δημοτικό Θέατρο στις 22:39.

Από το σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00.

Από το Αεροδρόμιο στις 22:22 και από το Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:43.

Στη Γραμμή 6 Τραμ από την Πικροδάφνη στις 22:00 και από το Σύνταγμα στις 22:45.

Στη Γραμμή 7 Τραμ από το Καλαμάκι στις 22:07 και από την Αγία Τριάδα στις 22:43.

Στις Γραμμές 6 & 7 Τραμ με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη από Σύνταγμα προς Καλαμάκι στις 22:30 και αντίστροφα στις 21:52 και από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28 και αντίστροφα στις 21:30.



Οι Συγκοινωνίες Αθηνών σας εύχονται καλό Πάσχα.





Πηγή: skai.gr

