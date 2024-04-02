Τουλάχιστον 11 νεκροί στο πλήγμα στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ισραηλινό πλήγμα εναντίον του προξενικού τμήματος της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στο προξενικό γραφείο της ιρανικής πρεσβείας ανέρχεται σε 11 νεκρούς: οκτώ Ιρανούς, δύο Σύρους και έναν Λιβανέζο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν άμαχοι μεταξύ των νεκρών.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε πως στο Ισραήλ θα ανήκει η ευθύνη για τις συνέπειες που θα έχει η επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον σύρο ομόλογό του.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Δαμασκό, ο Χοσεΐν Ακμπαρί, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «θα απαντήσει αποφασιστικά» στο πλήγμα από το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ αυτών δύο διοικητές των ειδικών δυνάμεων. Το κτίριο «χτυπήθηκε από έξι πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά F-35», είπε σε δημοσιογράφους ο Ακμπαρί.

Από την πυραυλική επίθεση καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς το προξενικό γραφείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτίριο της ιρανικής πρεσβείας, στην πρόσοψη του οποίου υπάρχει ένα τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή ο οποίος δολοφονήθηκε από αμερικανικό drone στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Κλιμάκωσε τις επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, καθώς η ένταση κορυφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

