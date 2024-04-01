Η Τεχεράνη καθιστά το Ισραήλ υπεύθυνο για τις συνέπειες που θα έχει η επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα δηλώσεις τις οποίες έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σύρο ομόλογό του.

Το πλήγμα στο προξενείο του Ιράν συνιστά «παραβίαση όλων των διεθνών συνθηκών», είπε ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ζητώντας να υπάρξει μια «σοβαρή απάντηση» εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας.

Δείτε βίντεο αμέσως μετά το κτύπημα στη Δαμασκό:

FROM: AMIR TSARFATI....The most courageous Israeli strike in Damascus EVER! The Iranians are shocked ! pic.twitter.com/vAWo5zYb7s — Sandra (@SandraCIG21) April 1, 2024

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν είπε ότι η Τεχεράνη θεωρεί την επίθεση εναντίον του παραρτήματος της ιρανικής πρεσβείας «παραβίαση όλων των υποχρεώσεων και των διεθνών συνθηκών, κατέστησε υπεύθυνο το σιωνιστικό καθεστώς για τις συνέπειες και υπογράμμισε την ανάγκη μιας σοβαρής απάντησης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις».

Iranian 🇮🇷 consulate in Damascus was bombed by Israel 🇮🇱 assassinating, Senior IRGC Commander, Mohammed Reza Zahedi. There are unconfirmed reports of 3 Iranian Generals killed.



Now who's the terrorist here?



Who's goading a full blown war in the Middle East? pic.twitter.com/CIOxI1iCJB — F I R A S (@firasshams1) April 1, 2024

Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Δαμασκό, Χοσεΐν Ακμπαρί, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «θα απαντήσει αποφασιστικά» στο πλήγμα από το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

Το κτίριο που ισοπεδώθηκε χτυπήθηκε «από μαχητικά F-35 και έξι πυραύλους», είπε στους δημοσιογράφους ο Ακμπαρί. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας διοικητής της Δύναμης Κοντς, των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.