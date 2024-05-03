Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγία Τριάδα Βοιωτίας το μεσημέρι της Παρασκευής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα ενώ επιχείρησαν και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχάνημα έργου.

Στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Πηγή: skai.gr

