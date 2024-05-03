ΟΗΕ: Θα έχουμε σφαγή αμάχων εάν ο ισραηλινός στρατός μπει στη Ράφα

Μια ισραηλινή εισβολή στη Ράφα θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων Γαζαίων και θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα στις επιχειρήσεις αρωγής σε όλον τον θύλακα, προειδοποίησε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), την ίδια ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωνε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που ετοιμάζει, για την περίπτωση αυτήν.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη ότι θα προχωρήσει σε μια επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη Ράφα, στη νότια Γάζα, όπου έχουν συγκεντρωθεί ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε άλλες περιοχές του θύλακα.

«Θα μπορούσε να γίνει σφαγή αμάχων και να δοθεί ένα απίστευτο πλήγμα στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα», είπε ο Γενς Λάρκε, ο εκπρόσωπος της OCHA, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

Το Ισραήλ έχει πει ότι θα εργαστεί για να διασφαλίσει την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων από τη Ράφα.

Οι επιχειρήσεις αρωγής στη Ράφα περιλαμβάνουν ιατρικές κλίνες, αποθήκες γεμάτες με ανθρωπιστικές προμήθειες, σημεία διανομής τροφίμων και 50 κέντρα για παιδιά με οξύ υποσιτισμό, είπε ο Λάρκε. Το OCHA θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις αυτές, πρόσθεσε, ακόμη και στην περίπτωση εισβολής και εξετάζει το πώς θα γίνει αυτό.

Στην ίδια συνέντευξη, ένα στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είπε ότι είναι έτοιμο ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη Ράφα, που περιλαμβάνει ένα καινούριο νοσοκομείο εκστρατείας αλλά τόνισε ότι δεν αρκεί για να αποτραπεί μια σημαντική αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 34.622 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 77.867 τραυματίστηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στη Γάζα.

«Θέλω πραγματικά να πω ότι αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι ένα τσιρότο», είπε ο Ρικ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. «Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτρέψει την αναμενόμενη αύξηση των θανάτων» λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης, πρόσθεσε.

Στις προετοιμασίες περιλαμβάνεται επίσης η αποθήκευση ιατρικών προμηθειών σε νοσοκομεία βορειότερα της Ράφα, για την περίπτωση που τα τρία εντός της πόλης σταματήσουν να λειτουργούν, όπως συνέβη και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα τους τελευταίους μήνες, λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών. Τα στοιχεία του ΠΟΥ δείχνουν ότι μόλις το ένα τρίτο από τα 36 νοσοκομεία του θύλακα λειτουργούν εν μέρει. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι τα χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς και ότι οι επιχειρήσεις του στα νοσοκομεία δικαιολογούνται λόγω της παρουσίας μαχητών σε αυτά. Η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο Πίπερκορν πρόσθεσε ότι «ανησυχεί σοβαρά» πως με την εισβολή θα κλείσει η μεθοριακή διάβαση μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, που σήμερα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ιατρικών εφοδίων. «Πιέζουμε ώστε, ό,τι κι αν συμβεί, να παραμείνει ανοιχτή», τόνισε, σημειώνοντας ότι ο ΠΟΥ έχει θέσει το θέμα αυτό στις ισραηλινές αρχές.

Μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα μπορούσε να οδηγήσει σε "λουτρό αίματος", προειδοποιεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Μια χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, "θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος", προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

"Ο ΠΟΥ ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στη Γάζα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος και να αποδυναμώσει περαιτέρω ένα σύστημα υγείας που έχει ήδη γονατίσει", γράφει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπεγέσους, για την πόλη στην οποία έχουν συγκεντρωθεί 1,2 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι αναζητώντας εκεί καταφύγιο.

Επί του παρόντος, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει την πόλη, όπου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλει να εξαπολύσει χερσαία επίθεση για να "εξολοθρεύσει" όπως δηλώνει τις τελευταίες ταξιαρχίες της Χαμάς, κινήματος που θεωρείται τρομοκρατικό από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Ευρωπαίοι, ο ΟΗΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, ζήτησαν όλοι τους έντονα από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη χερσαία επίθεση στην πόλη.

Πέρα από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, μια επίθεση θα ήταν "σκληρό πλήγμα για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας", καθώς η Ράφα "βρίσκεται στο κέντρο των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων", προειδοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) Γενς Λάρκε, στη Γενεύη.

Στις 7 Οκτωβρίου, μια επίθεση μαχητών της Χαμάς οι οποίοι εισχώρησαν από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.170 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση - αεροπορική και μετά χερσαία - στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία μέχρι στιγμής μετρά 34.622 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

