Τη σήραγγα Κοιλώματος της Εγνατίας Οδού, όπου το προηγούμενο βράδυ εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διερχόμενο φορτηγό, επισκέφθηκε, νωρίς το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενος από κλιμάκιο μηχανικών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Κουτσούκο και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιθεώρησε τον χώρο και στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη με την παρουσία του Διευθυντή Αστυνομίας Γρεβενών Κωνσταντίνου Ντίνα και του Διοικητή Τροχαίας Γρεβενών Κωνσταντίνου Αλμπάνογλου.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο υφυπουργός Υποδομών δήλωσε τα εξής:

«Η εκδήλωση μίας πυρκαγιάς σε φορτηγό όχημα στο εσωτερικό μίας σήραγγας μήκους 1 χιλιομέτρου της Εγνατίας Οδού, είναι ένα πολύ δύσκολο συμβάν και μάλιστα σε μία ημέρα αυξημένης κίνησης προς την κατεύθυνση του κλάδου που συνέβη το γεγονός, την ώρα που χιλιάδες συμπολιτών μας εκινούντο προς δημοφιλείς προορισμούς της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων.

Χθες το βράδυ αποδείχθηκε πως η προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας της Εγνατίας Οδού αποφέρει αποτελέσματα: Οι χειριστές του Κέντρου Ελέγχου Κίνησης των Γρεβενών εντόπισαν αμέσως το συμβάν, το προβλεπόμενο σενάριο ενεργοποιήθηκε αμέσως, οι μπάρες έκλεισαν και η είσοδος της σήραγγας αποκλείσθηκε ώστε να μην εισέρχονται οχήματα και τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα αερισμού το οποίο απήγαγε αμέσως τον καπνό προς το εξωτερικό της σήραγγας. Επίσης, η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού υπήρξε, στο σύνολό της, άμεση. Η Αστυνομία επενέβη αμέσως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέφθασε από τα Γρεβενά και κατέσβησε την φωτιά σε χρόνο ρεκόρ, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και φυσικά ο πάροχος υπηρεσιών και συντήρησης της οδού προέβη στις επιβαλλόμενες ενέργειες απομάκρυνσης του φορτηγού και αποκατάστασης της κυκλοφορίας μέσω της μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Σήμερα, από το ξημέρωμα ακόμη, με τα στελέχη της Εγνατίας οδού, διαπιστώσαμε την ακεραιότητα της υποδομής της σήραγγας και συμφωνήσαμε στην πλήρη απόδοση της σε λειτουργία.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ενεπλάκησαν στην ευτυχή κατάληξη του συμβάντος: τα στελέχη και τους συνεργάτες της Εγνατία Οδός Α.Ε. και ακόμη περισσότερο την Αστυνομία και την Πυροσβεστική των Γρεβενών που επέδειξαν μοναδική ετοιμότητα και άψογο επαγγελματισμό.

Βεβαίως, το γεγονός αυτό στοίχισε σε πολλούς μετακινούμενους μία σημαντική καθυστέρηση και φυσικά μία κάποια ταλαιπωρία. Λυπούμαι πολύ γι’ αυτό, αλλά ήταν αναπόφευκτο. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την συνεργασία και την κατανόησή τους.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν εύκολες εναλλακτικές της Εγνατίας οδού, σε αυτό το τμήμα της Πίνδου. Οι παράπλευροι δρόμοι είναι δύσβατοι ειδικά τη νύχτα και η περιπορεία μεγάλη. Αποφασίσαμε με την Εγνατία Οδός Α.Ε. και με την συνδρομή και έγκριση της Αστυνομίας, να εκπονήσουμε σενάρια άμεσης αμφιδρόμησης των διδύμων σηράγγων σε περίπτωση συμβάντος σε κάποια από αυτές. Δεν είναι όσο απλά ακούγονται. Απαιτούνται τεχνικές προσαρμογές των συστημάτων αερισμού των σηράγγων αλλά κυρίως η προσοχή, η πειθαρχία και η συνεργασία των χρηστών του δρόμου, που σε έκτακτα περιστατικά, αποδεικνύονται καθοριστικές.

Όλοι όσοι εργαζόμαστε στις οδικές υποδομές, το σύνολο των εμπλεκομένων υπηρεσιών του κρατικού τομέα αλλά και οι χρήστες του δικτύου πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας πως αυτό που προέχει όλων, είναι η ασφάλεια. Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αυτή είναι η προτεραιότητα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

