Ένας μοναδικός και ξεχωριστός επιτάφιος γίνεται κάθε χρόνο στην Ιερά Μονή Μονή Εισοδίων Θεοτόκου στο δάσος Καισαριανής.

Η περιφορά γίνεται το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, στην ιστορική εκκλησία που είναι του 11 αιώνα μ.Χ και πάντα με την άδεια του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς αποτελεί φυλασσόμενο μνημείο.

Δείτε βίντεο από την περιφορά του Επιταφίου:

Από τις 12:00 σήμερα το μεσημέρι πλήθος πιστών αλλά και τουριστών προσήλθαν στη μονή να παρακολουθήσουν την περιφορά του Επιταφίου.

Οι πιστοί δημιούργησαν μια μεγάλη ουρά που ξεκινούσε από την πετρόχτιστη πύλη και έφτανε μέχρι τον ανθοστόλιστο Επιτάφιο. Η κατάνυξη έφτασε στην κορύφωσή της όταν χορωδία και πιστοί έψαλλαν στον κήπο της Μονής το «Ω γλυκύ μου έαρ».

Στη συνέχεια, λίγο πριν τις 14:30, έγινε η περιφορά του Επιταφίου συνοδεία πλήθους στη μαγευτική, δασώδη διαδρομή γύρω από την Μονή Καισαριανής.

