Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνοντας τους φόβους για διάχυση του πολέμου με το Ιράν πλέον να απειλεί ευθέως το Ισραήλ με αντίποινα μετά την επίθεση στην πρεσβεία του στη Δαμασκό, η οποία αποτελεί την πρώτη άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Το Ιράν θα απαντήσει με αντίποινα εναντίον του Ισραήλ για την αεροπορική επιδρομή εναντίον του προξενείου του στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, δήλωσε την Τρίτη ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι, μια ημέρα μετά τον θάνατο επτά Ιρανών στρατιωτικών διοικητών στην επίθεση .

«Έχοντας αποτύχει να καταστρέψει τη βούληση του μετώπου της αντίστασης, το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) έχει βάλει ξανά στην ατζέντα του τις τυφλές δολοφονίες για να σωθεί. Πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα επιτύχει ποτέ τους στόχους του και ότι αυτό το δειλό έγκλημα δεν θα μείνει αναπάντητο " είπε ο Ραΐσι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

#UPDATE Iran's President Ebrahim Raisi on Tuesday condemned Israel's attack on his country's consular annex in Damascus, saying the "cowardly crime will not go unanswered".



Israeli air strikes destroyed the Iranian embassy's consular annex in Damascus on Monday, Syrian and… pic.twitter.com/I3yUwC1dWI — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2024

Παράλληλα, και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έδειξε τον δρόμο της εκδίκησης, διαμηνύοντας ότι το Ισραήλ «θα τιμωρηθεί. Θα τους κάνουμε να μετανιώσουν για το έγκλημά τους».

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε την Τρίτη ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ένα βασικό όργανο λήψης αποφάσεων, συνεδρίασε αργά τη Δευτέρα και αποφάσισε ότι θα προβεί σε αντίποινα για το χτύπημα. Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Πρόεδρος Εμπραχίμ Ράισι.

Suspected Israeli warplanes bombed Iran's embassy in Syria, a marked escalation in a war pitting Israel against its regional adversaries, and Tehran said the strike killed seven military advisers including three senior commanders https://t.co/8As1c2o5W9 pic.twitter.com/Dt6qI6gTZk — Reuters (@Reuters) April 1, 2024

Από την επίθεση εναντίον του προξενικού τμήματος της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό σκοτώθηκαν έντεκα άνθρωποι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και τουλάχιστον επτά Ιρανοί στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στρατιωτικών διοικητών, ενώ από το πλήγμα καταστράφηκε το κτίριο του προξενείου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει την επίθεση.

Το πετρέλαιο ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και των περικοπών της προσφοράς του ΟΠΕΚ+.

Ενώ το Ισραήλ έχει χτυπήσει συχνά στόχους που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία, η επίθεση της Δευτέρας αποτελεί την πρώτη φορά που πλήττει απευθείας μια ιρανική διπλωματική εγκατάσταση. Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν αυξηθεί από το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο με τη Χαμάς.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο Μοχαμαντρέζα Ζαχέντι, υψηλόβαθμος στρατηγός που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος προηγουμένως ηγήθηκε της Δύναμής του Κουντς στη Συρία και τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, η λιβανέζικη πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν η οποία εξαπολύει σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, υποσχέθηκε ότι το χτύπημα «δεν θα περάσει χωρίς τιμωρία και εκδίκηση εναντίον του εχθρού». Μάλιστα, αναφέρθηκε στον Zadehi ως έναν «πιστό φίλο» που είχε εργαστεί για χρόνια για να υποστηρίξει την ομάδα.

Σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο που έλαβε χώρα μετά το πλήγμα στην πρεσβεία, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τον Ελβετό απεσταλμένο που εκπροσωπεί τα διπλωματικά συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν στις 12:45 π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χουσεΐν Αμιραμπντολαχιάν έγραψε στο X ότι το Ιράν έστειλε στην Ουάσιγκτον ένα «σημαντικό μήνυμα» και τόνισε «την ευθύνη της αμερικανικής κυβέρνησης» στην επίθεση της Δευτέρας λόγω της υποστήριξής της στο Ισραήλ.

Τρεις ώρες αργότερα συζήτησε το περιστατικό τηλεφωνικά με τον ομόλογό του στο Ομάν, ο οποίος στο παρελθόν είχε διαμεσολαβήσει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ απάντησαν στο Ιράν ότι δεν συμμετείχε στο χτύπημα και ότι δεν το γνώριζαν νωρίτερα, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Η κρατική υπηρεσία Nour News του Ιράν είπε ότι οι ΗΠΑ φέρουν «άμεση ευθύνη» ανεξάρτητα από το αν γνώριζαν ή όχι για την επίθεση.



