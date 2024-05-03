Παναθηναϊκός: Πάει Βερολίνο με αύρα Ομπράντοβιτς, ηγέτη Σλούκα, «σφραγίδα» Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι «πράσινοι» πλέον πάνε στο Game 5 στο ΟΑΚΑ, σε έναν «τελικό» για την πρόκριση στο Βερολίνο. Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του κατάφεραν να πάρουν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στους Ισραηλινούς και πλέον όλα δείχνουν τον δρόμο, προς το ΟΑΚA

