Παραιτήθηκε από τον ρόλο του αναλυτή διαιτησίας της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Κλάτενμπεργκ

Παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Ο πρώην διεθνής Άγγλος διαιτητής είχε αναλάβει ρόλο σύμβουλου διαιτησίας στον σύλλογο της Premier League από τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του τρεις μήνες μετά, τονίζοντας ότι έφερε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις στην ομάδα.

«Προσέφερα τις υπηρεσίες μου με καλή πίστη και όσο καλύτερα μπορούσα, με την ελπίδα ότι η εμπειρία μου ως διαιτητής θα βοηθούσε την Νότιγχαμ να καταλάβει πως οι σημαντικές αποφάσεις σε μία αναμέτρηση από τους διαιτητές σχετίζονται με την λειτουργία του VAR.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ύπαρξη και η απόδοση αυτών των συγκεκριμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση μεταξύ της Νότιγχαμ και άλλων παραγόντων, σε σημείο που αποτελεί πλέον περισσότερο εμπόδιο, παρά όφελος για την ομάδα.

Επίσης οδήγησε σε μερικές ανελέητες προσωπικές επιθέσεις σε εμένα προσωπικά από διάφορα μέσα και παράγοντες. Δεν είχα προβλέψει τέτοιες απαράδεκτες αντιδράσεις, αφού πιστεύω ειλικρινά ότι υπάρχει θέση για έναν αντίστοιχο ρόλο στο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Είμαι ευγνώμων στην Νότιγχαμ και τους εύχομαι ότι καλύτερο για το υπόλοιπο της σεζόν, ήταν τιμή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «αντίο» του ο πρώην αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.