Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα- Η κίνηση στους δρόμους

Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αναχώρησε από την Αττική για την Περιφέρεια το τελευταίο μεγάλο «κύμα» εκδρομέων του Πάσχα.

Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνταν τα οχήματα από τα διόδια Ελευσίνας έως τον ισθμό της Κορίνθου. Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Κηφισίας και της Μεταμόρφωσης έως την έξοδο της Ελευσίνας, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο.

Πολύ καλύτερη ήταν η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή, ενώ κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Μια από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων ετών

Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι του λεκανοπέδιου που, όπως φαίνεται, αποφάσισαν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην Περιφέρεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας η φετινή έξοδος ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και η μεγαλύτερη από το 2022, που ήταν το πρώτο Πάσχα που δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω του κορονοϊού.

Ειδικότερα, φέτος από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τις 6 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής 329.684 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και προς Λαμία. Το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν φύγει από την Αττική 309.998 οχήματα, ενώ το 2022 έφυγαν 291.141 οχήματα.

Τέλος, μόνο σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έφυγαν από την Αττική 95.526 οχήματα, και συγκεκριμένα 55.869 από την Αθηνών-Κορίνθου και 39.666 από την Αθηνών Λαμίας.

Πλοία

Σε εξέλιξη από το πρωί η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής ενώ οι πληρότητες των πλοίων αγγίζουν το 100%.

Σήμερα Μ. Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον 24.284 επιβάτες και 3.348 οχήματα ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας 9.770 επιβάτες με 2.015 οχήματα.

Από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί 18 δρομολόγια, 32 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 14 από τη Ραφήνα και 10 από το Λαύριο.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί σύμφωνα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι οι Κυκλάδες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και προορισμοί στο βόρειο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα καλό είναι, να πηγαίνουν νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με επικαιροποιημένη εγκύκλιο του υπουργείου Ναυτιλίας, το επίπεδο φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40%, ενώ γι αυτά που κινούνται με υγραέριο ή φυσικό αέριο οι δεξαμενές να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50%. Από το πρωί, το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση επιβατών και οχημάτων αλλά και για τη σωστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

