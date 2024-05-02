Της Ιωάννας Μάνδρου

Αποφυλακίζεται με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας ο Νίκος Μιχαλολιάκος, άλλοτε πανίσχυρος αρχηγός της Χρυσής Αυγής, που εξέτιε ποινή πολυετούς κάθειρξης για τον διευθυντικό ρόλο που είχε στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Το Δικαστικό Συμβούλιο με βούλευμα του (121 του 2024) αποφυλακίζει τον Νίκο Μιχαλολιάκο επιβάλλοντας του περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων απαγόρευση εξόδου, παραμονή σε συγκεκριμένο μέρος, απαγόρευση συνάντησης με συγκατηγορούμενους του και άλλους.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίζεται με τις διατάξεις των νόμων, που ίσχυαν το 2018 όταν και διαπράχθηκαν τα αδικήματα της ΧΑ και οι οποίες δεν άλλαξαν το 2019, ενώ η πρόταση του εισαγγελέα υπήρξε αρνητική για την αποφυλάκιση του.

Ο εισαγγελέας ενώ τάχθηκε υπέρ της άποψης, ότι τυπικά ο Νίκος Μιχαλολιάκος διέθετε τις προϋποθέσεις του νόμου για να βγει εντούτοις υπήρξε απόλυτος και αρνητικός για την αποφυλάκιση του, καθώς, όπως σημειώνεται στην πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, υπάρχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τις οποίες ο άλλοτε αρχηγός του ναζιστικού μορφώματος δεν πρέπει να αποφυλακιστεί.

Προς τούτο σημειώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες στην εισαγγελική πρόταση, ότι συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ'όρον απόλυσης, πλην όμως αναφορικά με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις προτείνει την απόρριψη της αίτησης, αξιολογώντας τη μη ύπαρξη μεταμέλειας και ηθικής βελτίωσης του αιτούντος, παραθέτοντας εκτεταμένη αρθρογραφία μέσα από την οποία εμφανίζεται αμετανόητος και δηλώνει ότι βρίσκεται έγκλειστος στο πλαίσιο πολιτικής δίωξης και σκευωρίας.

Αντίθετα το Δικαστικό Συμβούλιο που εξέτασε την αίτηση επισημαίνει στο βούλευμα του, ότι τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, θα πρέπει να λειτουργούν υπέρ του. Και αξιολογεί τη διαγωγή του θετικά, απορρίπτει την αρθρογραφία ως ένδειξη τέλεσης νέων παράνομων πράξεων, δέχεται δε την αίτηση και διατάζει την υφ'όρον απόλυση του αιτούντος, επιβάλλοντας:

-όρους απαγόρευσης εξόδου από την Π.Ε. Αττικής,

- εμφάνισης στο ΑΤ τόπου διαμονής (Πεύκη) μια φορά τον μήνα

-και μη συναναστροφής με συγκατηγορουμένους για τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση για την οποία κρατήθηκε.

Κατά του βουλεύματος που κρίνει τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης επιτρέπεται έφεση από τον εισαγγελέα, ενώ να σημειωθεί ότι η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου έγινε με την ποινική νομοθεσία που ίσχυε το 2018 και 2019, ενώ με τις μετέπειτα τροποποιήσεις μετά το 2021 δεν θα είχε δικαίωμα να ζητήσει να αποφυλακιστεί με όρους.



