Όλα είναι έτοιμα για τη φετινή διεξαγωγή του εθίμου του ρουκετοπόλεμου, με χιλιάδες επισκέπτες να συρρέουν στη Χίο προκειμένου να παρακολουθήσουν το μοναδικό έθιμο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Φέτος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ομηρούπολης Πέτρο Μαθιούδη, ο σχεδιασμός έγινε από την αρχή ενώ αντικαταστάθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, τα σύρματα με τα οποία καλύπτονται τα σπίτια και οι ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής.

Τα μέτρα και η διεξαγωγή

Ως προς τη διεξαγωγή του εθίμου, όπως αναφέρει το potilischios.gr οι δρόμοι για τους επισκέπτες θα κλείσουν στις 19:30, με την κυκλοφορία να διεξάγεται αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους.

Στόχος, εξήγησε ο κ. Μαθιούδης, είναι οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί ώστε να μπορούν να περνάνε ανεμπόδιστα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, πέραν των χορτοκοπών στα χωράφια πέριξ των δύο ενοριών, θα τοποθετηθούν επιπλέον βρύσες έξω από τις εκκλησίες ενώ ο Δήμος θα διαθέσει πυροσβεστήρες σε όσους επιθυμούν να τους παραλάβουν για χρήση στα σημεία ρίψης ρουκετών.

Ως προς την προσέλευση των πιστών, τα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν παύσεις ρίψεων στις 10:45 και λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ώστε οι πιστοί να προσέλθουν και να αποχωρήσουν από τις εκκλησίες με ασφάλεια.

Η επόμενη ημέρα

Ερωτώμενος για την επομένη του εθίμου, ο αντιδήμαρχος επεσήμανε ότι η απομάκρυνση των ρουκετόξυλων θα γίνει από το ίδιο βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου με στόχο τον όσο το δυνατόν αμεσότερο καθαρισμό των ενοριών και των δρόμων ενώ η καταγραφή τυχόν ζημιών σε σπίτια θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη Νέα Τρίτη.

Να σημειωθεί πάντως ότι, ο μεγαλύτερο φόβος αφορά κυρίως στην περιοχή του Αίπους για πυρκαγιές από «αδέσποτες ρουκέτες» και βεγγαλικά.

Πηγή: skai.gr

