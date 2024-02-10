Ιράν: Για την Τεχεράνη ένας πόλεμος κατά του Λιβάνου "θα σήμαινε το τέλος του Νετανιάχου"

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε σήμερα από τη Βηρυτό ότι μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου "θα σήμαινε το τέλος" του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ, το Ιράν είναι σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς που βρίσκεται σε πόλεμο με τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου η οποία, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, ανταλλάσσει καθημερινά πυρά με Ισραηλινούς στρατιώτες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

"Οποιαδήποτε ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ σ.σ.) με σκοπό μια επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά του Λιβάνου θα σήμαινε το τέλος του Νετανιάχου", δήλωσε ο Αμίρ Αμπντολαχιάν, ο οποίος πραγματοποιούσε την τρίτη επίσκεψή του στον Λίβανο μετά την 7η Οκτωβρίου.

Στην αρχή της εβδομάδας, οι λιβανικές αρχές ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Στεφάν Σεζουρνέ που επισκέφθηκε τη Βηρυτό, τις είχε προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Λιβάνου "για να φέρει πίσω στην πατρίδα" τους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους που απομακρύνθηκαν από περιοχές του βορείου Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, "το σιωνιστικό καθεστώς δεν θα είναι ποτέ ικανό να πολεμήσει σε δύο μέτωπα". Ο Αμπντολαχιάν συναντήθηκε στη Βηρυτό, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ο οποίος ασκεί μεγάλη επιρροή στον Λίβανο, έναν ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς με έδρα τον Λίβανο, τον Οσάμα Χαμντάν, όπως και με τον αρχηγό της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ Ζιάντ αλ-Νακάλα, ενός παλαιστινιακού ένοπλου κινήματος στο Γάζα που πολεμά στο πλευρό της Χαμάς.

"Μόνο το παλαιστινιακό έθνος και οι παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον τους", δήλωσε.

Ο πόλεμος προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ ορκίστηκε να "καταστρέψει" τη Χαμάς και εξαπέλυσε επίθεση που μετρά ήδη περισσότερους από 28.000 νεκρούς στη Γάζα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

