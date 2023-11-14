Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας «πρέπει να προστατευθεί» και καλεί σε «λιγότερο παρεμβατικές ενέργειες» από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Έχουν προηγηθεί και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείο Εξωτερικών, Μάθιου Μίλερ, ο οποίος επανέλαβε τα λόγια του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν να βλέπουν ένοπλες συγκρούσεις στα νοσοκομεία οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προσφέρουν ισχυρή στήριξη στο Ισραήλ αλλά αυστηροποιούν σιγά-σιγά τη στάση τους απέναντι του, αφού η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να αισθάνεται τρόπον τινά άβολα για τον εξαιρετικά υψηλό αριθμών νεκρών στον εν εξελίξει πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, να δηλώνει πριν μερικά 24ωρα ότι «έχουν σκοτωθεί πολλοί Παλαιστίνιοι στη Γάζα» προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να προστατευθούν οι άμαχοι και να διασφαλιστεί να φτάσει σε αυτούς ανθρωπιστική βοήθεια».

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, το νοσοκομείο Αλ Σίφα μετατρέπεται σε νεκροταφείο αφού, όπως υπογραμμίζει, στην περίμετρό του «υπάρχουν σοροί οι οποίες δεν μπορούν να ταφούν ή να μεταφερθούν στο νεκροτομείο» αφού οι συγκρούσεις μαίνονται γύρω από αυτό.

Το Ισραήλ, ωστόσο, επιμένει ότι οι πολιτικές υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας, και δη οι υγειονομικές χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς και ανακοινώνει ότι «γιάφκα» της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης εντοπίστηκε στο υπόγειο του παιδιατρικού νοσοκομείου Ραντίσι με τον Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπο των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, να προσθέτει ότι σε αυτό το κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς εντοπίστηκαν «γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικοί μηχανισμοί, RPG και άλλος οπλισμός». Προσέθεσε, μάλιστα, ότι βρήκαν «ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους» στο εν λόγω νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Κυριακή παραχωρώντας συνεντεύξεις σε σειρά αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης, «κάθε ζωή αμάχου που χάνεται είναι μία τραγωδία», επιρρίπτοντας όμως την ευθύνη στη Χαμάς που, όπως είπε, «εμποδίζει τους αμάχους να φύγουν από τις ζώνες επιχειρήσεων». Το επιχείρημα «η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες» επανέλαβε και ο εκπρόσωπος των IDF επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος είναι εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον του λαού της Γάζας».

Το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας παραμένει σταθερά στραμμένο στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στα νοσοκομεία, με τις εκκλήσεις να προστατευθούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα να πληθαίνουν όσο και οι φωνές για παύσεις των εχθροπραξιών προκειμένου οι παγιδευμένοι εργαζόμενοι, ασθενείς και εκτοπισμένοι να μπορέσουν να φύγουν μακριά από το πεδίο των μαχών.

Η Χαμάς από την πλευρά της, με τον ισραηλινό στρατιωτικό κλοιό να στενεύει περαιτέρω και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να δηλώνουν πια πως η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση έχει χάσει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, δηλώνει ότι ομάδα μεσολαβητών είναι έτοιμη να απελευθερώσει έως και 70 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται όμηροι υπό τον όρο να κηρυχθεί εκεχειρία πέντε ημερών η οποία θα επιτρέψει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ όμως επιμένει πως «δεν υπάρχουν παύσεις» με τον πρωθυπουργό της χώρας να επισκέπτεται εκ νέου στρατιωτικές βάσεις στον νότο και να τονίζει ότι «πάμε μέχρι την ολοκληρωτική νίκη».

