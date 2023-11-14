Ο Άντονι Μπλίνκεν υπόσχεται στην Ουκρανία βοήθεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ανώτερο ουκρανό αξιωματούχο ότι η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο θα συνεχιστεί, ιδίως τον χειμώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένονται νέα ρωσικά πλήγματα σε απαραίτητες υποδομές.

Ο Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Αντρίι Γέρμακ, γενικό γραμματέα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής του στην Ουάσιγκτον αφού επέτρεψε μετά τη νέα περιοδεία του στη Μέση Ανατολή και προτού πάει στη σύνοδο με τις άλλες χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, στο φόρουμ της APEC, στο Σαν Φρανσίσκο.

Παρότι η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί το τρέχον διάστημα στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι η βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα συνεχιστεί, ώστε η χώρα να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον της εισβολής της Ρωσίας, παρά την αντίθεση μέρους των Ρεπουμπλικάνων.

«Σε όλες τις συζητήσεις μας με την ουκρανική κυβέρνηση, επιμένουμε πως θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της», είπε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον Αντρίι Γέρμακ «μέτρα που μπορούμε να λάβουμε μαζί με την Ουκρανία για να ενισχύσουμε τις υποδομές της ενόψει του ερχόμενου χειμώνα», δήλωσε στους διαπιστευμένους συντάκτες ο Μάθιου Μίλερ.

«Φυσικά διαπιστώσαμε τον περασμένο χειμώνα πως η Ρωσία προσπάθησε να καταστρέψει ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Μπορεί κάλλιστα να το αποπειραθεί ξανά», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ο βασικός προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στο Κίεβο, έχει διαθέσει οπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει συναίνεση, αποφάσισε να συνδυάσει το αίτημά του για νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία (πάνω από 61 δισεκ. δολάρια) με αυτήν που προορίζεται για το Ισραήλ (14 δισεκ.), αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων των αψηφούν.

Ο Αντρίι Γέρμακ ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως ευχαρίστησε τον Άντονι Μπλίνκεν για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης πως οι Ουκρανοί «συγκινήθηκαν» για τον τρόπο που ντύθηκαν τα παιδιά του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών όταν πήγαν σε πάρτι στην προεδρία.

Ο γιος του Άντονι Μπλίνκεν πήγε σε εκδήλωση για το Χάλογουιν στον Λευκό Οίκο με χακί περιβολή, που συνηθίζει να φοράει ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η κόρη του είχε ντυθεί στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, κίτρινο και μπλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.