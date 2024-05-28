Στη Ρόδο περιοδεύει από το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.



Σε δηλώσεις του από την αγορά σχολίασε δηκτικά τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού:



«Το σκάνδαλο με τα e-mail που πήρε παράνομα η κα. Ασημακοπούλου από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, οδήγησε την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να βάλει πρόστιμο 400.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόστιμο για τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας δεν θα το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Πρέπει αυτά τα χρήματα να παρακρατηθούν από την κρατική επιχορήγηση, που παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Επίσης, είναι εκτεθειμένη η υπουργός, κα. Κεραμέως. Όποιος διαβάσει προσεκτικά την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η κα. Κεραμέως οφείλει να παραιτηθεί άμεσα. Για άλλη μία φορά, η Νέα Δημοκρατία εκθέτει πανευρωπαϊκά τη χώρα μας» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης



Το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στη ζυθοποιία ΒΑΠ Κουγιός και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά από το 1966.



Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» και συζήτησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν.

«Και εδώ συναντήσαμε τα ίδια προβλήματα όπως σε όλα τα μεγάλα νησιά της χώρας που είναι τουριστικοί προορισμοί. Άλλες οι ανάγκες τον χειμώνα, άλλες το καλοκαίρι. Ο διοικητής με ενημέρωσε ότι έχουν ενταχθεί κάποια στεγαστικά θέματα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι καλό.

Όμως, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης θα έπρεπε να ήταν κεντρική πολιτική επιλογή» σημείωσε και επανέλαβε ότι «είναι ντροπιαστικό εν έτει 2024 για μια χώρα που θέλει να είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες να πληρώνουν τις δεύτερες υψηλότερες δαπάνες υγείας».



