Άρης: Προφορική συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με Κουέστα, την Πέμπτη η επαφή με Μάντζιο

Στην τελική ευθεία οδεύει η ανανέωση της συνεργασίας του Άρη με τον Χούλιαν Κουέστα.



Κι αυτό γιατί, μέσα στο επόμενο 48ωρο, αναμένονται στην Αθήνα οι μάνατζερς του Ισπανού τερματοφύλακα για τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους των «κίτρινων».

Μάλιστα, υπάρχει ήδητων δύο πλευρών γιακαι θα μιλήσουν για τις τελικές λεπτομέρειες του. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, που όπως φαίνεται… θα πάνε, λογικά θα «πέσουν» και οι υπογραφές εντός της ημέρας!Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του, τηνέχει οριστεί να γίνει ηγια την ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον έμπειρο τεχνικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.