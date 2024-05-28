Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε εσωτερική πτήση στην Αυστραλία όταν ξαφνικά στην καμπίνα εμφανίστηκε ένας γυμνός άνδρας.

Ο τσίτσιδος επιβάτης άρχισε να τρέχει στον διάδρομο της καμπίνας, πέφτοντας μάλιστα πάνω σε μία αεροσυνοδό, την οποία έριξε στο πάτωμα.

Ο γυμνός άνδρας τελικά «εξουδετερώθηκε» από άλλον επιβάτη, ο οποίος του έβαλε τρικλοποδιά.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω το αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο απογείωσης, ενημερώνοντας παράλληλα το έδαφος για το επείγον περιστατικό.

Australian police arrest a man accused of running naked through an airliner https://t.co/2hi71PkPz6 pic.twitter.com/iCAzxtxYXB — The Independent (@Independent) May 28, 2024

Με την προσγείωση του αεροπλάνου, η αστυνομία συνέλαβε τον «επιδειξία» και ταραχοποιό επιβάτη.

Η εταιρία ζήτησε συγνώμη για την ταλαιπωρία ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί που και πότε γδύθηκε ο άνδρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.