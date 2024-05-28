Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναστάτωση σε πτήση και επιστροφή του αεροπλάνου λόγω γυμνού επιβάτη! Χάος στην καμπίνα

Με την προσγείωση του αεροπλάνου, η αστυνομία συνέλαβε τον «επιδειξία» και ταραχοποιό άνδρα 

αεροπλανο πτηση

 Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε εσωτερική πτήση στην Αυστραλία όταν ξαφνικά στην καμπίνα εμφανίστηκε ένας γυμνός άνδρας. 

Ο τσίτσιδος επιβάτης άρχισε να τρέχει στον διάδρομο της καμπίνας, πέφτοντας μάλιστα πάνω σε μία αεροσυνοδό, την οποία έριξε στο πάτωμα. 

Ο γυμνός άνδρας τελικά «εξουδετερώθηκε» από άλλον επιβάτη, ο οποίος του έβαλε τρικλοποδιά. 

Ο πιλότος αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω το αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο απογείωσης, ενημερώνοντας παράλληλα το έδαφος για το επείγον περιστατικό. 

Με την προσγείωση του αεροπλάνου, η αστυνομία συνέλαβε τον «επιδειξία» και ταραχοποιό επιβάτη. 

Η εταιρία ζήτησε συγνώμη για την ταλαιπωρία ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί που και πότε γδύθηκε ο άνδρας. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροπλάνο πτήση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark