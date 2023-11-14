Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί σε συγκρούσεις με τον στρατό του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με ισραηλινές δυνάμεις στον τομέα της Τουλκαρέμ, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο διευθυντής παλαιστινιακού νοσοκομείου.

Οι πέντε Παλαιστίνιοι, ηλικιών μεταξύ 21 και 29 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού του Ισραήλ στην πόλη και σε καταυλισμό προσφύγων της Τουλκαρέμ, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίν Χαντέρ, διευθυντής του νοσοκομείου Θάμπετ, όπου διαπιστώθηκαν οι θάνατοί τους.

Αυτόπτες μάρτυρες στον καταυλισμό προσφύγων έκαναν λόγο για σφοδρές συγκρούσεις και ανάπτυξη ισχυρών ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν νεαρούς.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP ότι διεξήγαγε επιχείρηση στον τομέα αυτόν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Δεν έκανε κανένα σχόλιο για τον απολογισμό των θυμάτων.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, ότι τα τρία από τα θύματα σκοτώθηκαν σε πλήγμα UAV, ενώ τα υπόλοιπα δύο από πυρά στον καταυλισμό προσφύγων, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Την Πέμπτη, οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν 14 θανάτους στην Τζενίν, σε τομέα της βόρειας Δυτικής Όχθης όπου η κατάσταση είναι έκρυθμη· επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επιδρομή εκεί από το 2005, τη χρονιά που ο ΟΗΕ άρχισε να καταμετρά τους θανάτους σε ισραηλινές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι επιχειρήσεις του αποτελούν αντίδραση στη «μεγάλη αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων» στη Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει το Ισραήλ από το 1967: κάνει λόγο για «πάνω από 550 απόπειρες επίθεσης από την έναρξη του πολέμου» με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 180 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εβραίων εποίκων, κατά τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

