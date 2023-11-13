Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει 70 ομήρους για πενθήμερη εκεχειρία στη Γάζα

Η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παντού στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Η Χαμάς έτοιμη να απελευθερώσει 70 ομήρους για πενθήμερη εκεχειρία στη Γάζα

Η Χαμάς δήλωσε στην ομάδα των μεσολαβητών είναι έτοιμη να απελευθερώσει έως και 70 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον κηρυχθεί πενθήμερη εκεχειρία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παντού στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι μια Ισραηλινή στρατιωτίνα που ήταν μεταξύ των ομήρων σκοτώθηκε στις 9 Νοεμβρίου από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς Μεσανατολικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark