Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα ισχυρίστηκε ότι δεν παραβίασε τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν κατά την ορκωμοσία της, στις 12 Μαϊου αποκάλεσε τη χώρα "Μακεδονία", ενώ επικαλέσθηκε εκ νέου το ατομικό δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στον αυτοπροσδιορισμό.

Η Σιλιάνοφσκα απαντώντας χθες το βράδυ σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις υπενθύμισε ότι το κείμενο του όρκου (νενομισμένη διαβεβαίωση) το υπέγραψε με τη συνταγματική ονομασία της χώρας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

«Σεβάστηκα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν βλέπω ότι παραβίασα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εξάλλου και στην ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται ξεκάθαρα ότι στα έγγραφα και στην επικοινωνία θα χρησιμοποιείται η ονομασία που προέκυψε από τη Συμφωνία των Πρεσπών, οπότε δεν βλέπω εδώ ότι αυτό αποτελεί παραβίαση. Εγώ ούτε έσχισα τη νενομισμένη διαβεβαίωση ούτε είπα ότι δεν θα σεβαστώ το Σύνταγμα ούτε είπα ότι θα καταγγείλω τη Συμφωνία των Πρεσπών. 'Αλλο το ότι επέκρινα τη Συμφωνία των Πρεσπών, λόγω της διαδικασίας υιοθέτησής της, λόγω της μη συμφωνίας της με τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, αυτή αποτελεί νομικό γεγονός, αποτελεί πραγματικότητα και εγώ θα τη σεβαστώ» ανέφερε η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Ερωτηθείσα εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα είπε ότι το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τεθεί στην ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε δε ότι η χώρα της άλλαξε ακόμη και τα έγγραφα για εσωτερική χρήση και επικαλέσθηκε διάταξη της Συμφωνίας των Πρεσπών, σύμφωνα με την οποία αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πέντε χρόνια, μετά τη θέση της σε ισχύ, αλλά και μετά το άνοιγμα του πρώτου ενταξιακού κεφαλαίου με την ΕΕ.

«Δεν θα μπορούσα να απαντήσω εγώ, διότι πιθανότατα οι Έλληνες εκπρόσωποι θα μπορούσαν να απαντήσουν καλύτερα. Ακούω ενίοτε και κάποιες προειδοποιήσεις και απειλές, αλλά εγώ λέω ότι είναι αλήθεια ότι στο Διεθνές Δίκαιο ισχύει η αρχή ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι Συμφωνίες, αλλά νομίζω ότι πάντοτε, όταν ζητάμε από τον άλλον να πράξει κάτι, είναι φυσικό, στο πλαίσιο μίας λογικής "win-win", να διερωτηθούμε τί έχουμε πράξει εμείς. Νομίζω πως όλοι όσοι πήγαν στην Ελλάδα είχαν τη δυνατότητα να δουν ότι το όνομα που από εμάς ζητούν να σεβαστούμε, αυτοί δεν το επιδεικνύουν πουθενά. Συνεχίζει να υπάρχει Σκόπια, και μάλιστα σε πολλά σημεία υπάρχει και το ακρωνύμιο (σ.σ ΠΓΔΜ-FYROM). Να μην αναφερθώ στα Μνημόνια» ανέφερε ακόμη η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Πηγή: skai.gr

