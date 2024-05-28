Σοβαρά εγκαύματα υπέστη ένα κοριτσάκι 2,5 ετών που μεταφέρθηκε αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά όταν ο 28χρονος πατέρας του κοριτσιού έβαζε βενζίνη στο αυτοκίνητο με μπιτόνι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη με συνέπεια τα ρούχα του κοριτσιού να τυλιχθούν στις φλόγες και να προκληθούν εγκαύματα στο σώμα του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης όμως οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή.

Ο 28χρονος πατέρας της, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σε βάρος του 28χρονου πατέρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λαγκαδά.

Πηγή: skai.gr

