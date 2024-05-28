Στα επεισόδια που έλαβαν χώρα μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο με στόχο τη Γαλλίδα διαιτητή Στεφανί Φραπάρ αναφέρεται η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, επισημαίνοντας την απόλυτη υποστήριξη του σωματείου των Γάλλων διαιτητών ποδοσφαίρου στο πρόσωπό της.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η διαιτητής απειλήθηκε και συνοδεύθηκε από την Αστυνομία το Σάββατο, μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο, όπου οι αποφάσεις της προκάλεσαν την οργή παικτών και διοικούντων του Άρη Θεσσαλονίκης. Σημειώνει επίσης ότι στην Ελλάδα, σε ένα πλαίσιο που υπονομεύεται από τη βία και τη διαφθορά, ο ορισμός ξένων διαιτητών είναι πάγια πρακτική για τους αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος και υπενθυμίζει ότι λόγω κρουσμάτων βίας οι αγώνες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα έγιναν μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου κεκλεισμένων των θυρών. Σε ό,τι αφορά το σωματείο των Γάλλων διαιτητών η εφημερίδα επισημαίνει την απόλυτη στήριξή του στη διαιτησία της Φραπάρ, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «πλήρη ασέβεια» προς τη Γαλλίδα διαιτητή και για «ανάξια των αρχών του ποδοσφαίρου» συμπεριφορά της ηττημένης ομάδας. Αναφέρεται επίσης ότι το σωματείο των Γάλλων διαιτητών θεωρεί ορθές όλες τις αποφάσεις της Γαλλίδας διαιτητού και ότι αφού της απευθύνει συγχαρητήρια θέτει το ερώτημα; «Για ποιο να την κατηγορήσουμε; Επειδή έκανε το έργο της με αμεροληψία μέσα σε ένα θυελλώδες πλαίσιο;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

