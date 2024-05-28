Η Λίντσεϊ Λόχαν αγαπάει την Ελλάδα, γι’ αυτό και την επιλέγει, σχεδόν, κάθε χρόνο για τις διακοπές της. Αυτή τη φορά, λοιπόν, η διάσημη ηθοποιός έκανε μια ανάπαυλα από τις υποχρεώσεις της και ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τον σύζυγό της, Μπάντερ Σάμας, ώστε να καλωσορίσουν από εκεί το καλοκαίρι και να ζήσουν μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς.

Η Λόχαν φόρεσε το αγαπημένο της μαγιό και έκανε τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Την επίσκεψή της στη χώρα μας αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια σειρά από φωτογραφίες από την πισίνα του resort όπου έμενε στο νησί των Ανέμων, τη θάλασσα, τον κήπο και το δείπνο που απόλαυσαν με τον σύζυγό της σε εστιατόριο της περιοχής.

Όσον αφορά τώρα στη λεζάντα της ανάρτησης που είχε... «άρωμα Ελλάδας», η Λίντσεϊ Λόχαν αρκέστηκε να σημειώσει τη λέξη «πρόσφατα» και να βάλει μια σειρά από emoticons που παραπέμπουν στις καλοκαιρινές διακοπές.

Πηγή: skai.gr

