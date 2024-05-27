Λογαριασμός
Ο «βασιλιάς» επέστρεψε στον θρόνο του: Χιλιάδες οπαδοί στη φιέστα του πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού - Φωτογραφίες και βίντεο

Φρενίτιδα από χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού σε «Ελ. Βενιζέλος» και ΟΑΚΑ - Τρελό πάρτι στο ΟΑΚΑ με τους πρωταθλητές Ευρώπης    

UPDATE: 17:34
PAO basket

Στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ έφτασε η πορεία του θριάμβου των πρωταθλητών Ευρώπης από το Ελ. Βενιζέλος, συνοδεία χιλιάδων οπαδών του Παναθηναϊκού που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο.

Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα και να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο με τους θριαμβευτές του Βερολίνου, οι οποίοι με τη σειρά τους το διασκέδασαν σαν μικρά παιδιά, ανάβουν μέχρι και καπνογόνα στο πούλμαν.

Το αεροπλάνο με την αποστολή των πράσινων έφτασε περίπου στις 3, μέσα σε απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς, με συνθήματα και καπνογόνα.

Η Αττική Οδός κατακλύστηκε από χιλιάδες μηχανές και αυτοκίνητα που συνόδευαν σαν πράσινο κύμα το πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης.

Δείτε βίντεο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω στο πούλμαν: 

 

 

 

 

Δηλώσεις παικτών: 

Παπαπετρου: «Περάσαμε πολλά αλλά ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στην κορυφή»

Σλούκας: «Ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα από την αρχή - είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης - έχουμε ράψει ήδη το 7ο - βασικός στοχος χρόνια τα πρωταθλήματα»

Μήτογλου: «Έχουμε καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο και δεν το καταφέραμε χωρίς εσάς»

 
Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Δημήτρης Γιαννακόπουλος Final 4
