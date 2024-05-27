Στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ έφτασε η πορεία του θριάμβου των πρωταθλητών Ευρώπης από το Ελ. Βενιζέλος, συνοδεία χιλιάδων οπαδών του Παναθηναϊκού που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο.

Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα και να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο με τους θριαμβευτές του Βερολίνου, οι οποίοι με τη σειρά τους το διασκέδασαν σαν μικρά παιδιά, ανάβουν μέχρι και καπνογόνα στο πούλμαν.

Ο Mathias Lessort γιορτάζει με την πόλη της Αθήνας διαφορετικά χτυπήματα 😍💦



pic.twitter.com/aJMf4i3CU4 — BasketNews (@BasketNews_com) 27 Μαΐου 2024

Το αεροπλάνο με την αποστολή των πράσινων έφτασε περίπου στις 3, μέσα σε απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς, με συνθήματα και καπνογόνα.

Η Αττική Οδός κατακλύστηκε από χιλιάδες μηχανές και αυτοκίνητα που συνόδευαν σαν πράσινο κύμα το πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης.

Δείτε βίντεο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω στο πούλμαν:

Δηλώσεις παικτών:

Παπαπετρου: «Περάσαμε πολλά αλλά ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στην κορυφή»

Σλούκας: «Ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα από την αρχή - είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης - έχουμε ράψει ήδη το 7ο - βασικός στοχος χρόνια τα πρωταθλήματα»

Μήτογλου: «Έχουμε καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο και δεν το καταφέραμε χωρίς εσάς»

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.