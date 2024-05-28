Διχασμένα εμφανίζονται στο μεταξύ τα ευρωπαϊκά κράτη - μέλη ως προς τη χρήση δυτικών όπλων σε ρωσικό έδαφος, που για χώρες όπως η Γερμανία αποτελεί θέμα - ταμπού.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα Τρίτη τους 27 «να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στο φόβο μιας κλιμάκωσης και την ανάγκη των Ουκρανών να αμυνθούν», εκτιμώντας ότι το Κίεβο πρέπει να δύναται να πλήττει το ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα.

«Σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου, είναι απολύτως δυνατό, και δεν υπάρχει αντίφαση, μπορώ να απαντήσω ή να πολεμήσω εναντίον αυτού που μου επιτίθεται από το έδαφός του», δήλωσε πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα στον κίνδυνο κλιμάκωσης και την ανάγκη των Ουκρανών να αμυνθούν», πρόσθεσε.

Η συζήτηση για τη χρήση ή μη στο ρωσικό έδαφος δυτικών όπλων, που παρέχονται στην Ουκρανία, διεξάγεται στην Ουάσινγκτον και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τάχθηκε υπέρ του Κιέβου στο θέμα αυτό. «Η χρήση δυτικών όπλων στη Ρωσία δεν θα καταστήσει το ΝΑΤΟ μέρος της σύγκρουσης» σημείωσε ο Στόλτενμπεργκ. Ωστόσο, χώρες σύμμαχοι της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων η Γερμανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πολύ πιο απρόθυμες, φοβούμενες μια απευθείας σύγκρουση με τη Μόσχα.

«Η Γερμανία έλαβε μια κυρίαρχη απόφαση», δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα υφυπουργός Άμυνας Ζίμτγε Μέλερ, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική αντίθεση του Βερολίνου.

Η Ουκρανία ασκεί τακτικά πίεση στους δυτικούς εταίρους της, ιδιαίτερα στην Ουάσινγκτον που είναι ο πρώτος προμηθευτής της σε όπλα, για να της επιτρέψουν να χρησιμοποιήσει τα δυτικά όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Το Κίεβο «έχει το δικαίωμα να αμυνθεί» και έχει συνεπώς «το δικαίωμα να πλήττει θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους έξω από την Ουκρανία», υπογράμμισε χθες, Δευτέρα, ο Στόλτενμπεργκ από τη Σόφια.

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Εσθονία ή η Ολλανδία, φάνηκαν σήμερα να υποστηρίζουν αυτή την επιλογή.

«Ουδέποτε το απέκλεισα (...) και ελπίζω πως άλλες χώρες που έχουν διαφορετική θέση, θα την αλλάξουν», δήλωσε η Ολλανδή υπουργός Άμυνας Κάισα Όλονγκρεν κατά την άφιξή της στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

