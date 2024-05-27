Τι είδους δάνεια δίνουν οι ελληνικές τράπεζες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στο τακτικό κυριακάτικο μήνυμα του στα social media, o πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», μέσω του οποίου 6.500 ζευγάρια έχουν συμβασιοποιήσει το δάνειο τους για να μπορέσουν να αγοράσουν το σπίτι τους.



Η γενικότερη πάντως εικόνα δεν είναι τόσο ενθαρρυντική. Στην τελευταία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει ότι τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται μείωση της ζήτησης στεγαστικών δανείων εξαιτίας κυρίως των αλλεπάλληλων αυξήσεων επιτοκίων. Τάση που δυστυχώς συνεχίστηκε και τους 2 πρώτους φετινούς μήνες καθώς έχουν αυστηροποιηθεί και τα κριτήρια χορηγήσεων.



Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 τα δάνεια που δόθηκαν με εξασφάλιση οικιστικό ακίνητο (περιλαμβάνονται και καταναλωτικά ή επισκευαστικά δάνεια αλλά και δάνεια σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) μόλις που ξεπέρασαν το 1δισ. ευρ'ω μειωμένα κατά 9,5% σε σχέση με το 2022.



Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι υπογράφτηκαν συνολικά 14.621 δάνεια και η μέση αξία της εκταμίευσης βρέθηκε στις 68.700€, μειωμένη κατά 14% σε σχέση με τις 78.800€ που ήταν η μέση εκταμίευση των αντίστοιχων δανείων το 2022.

Το 94,7% των δανείων δόθηκε όπως είναι αναμενόμενο από τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. 5,4% είναι το μερίδιο των μικρότερων εμπορικών τραπεζών και μόλις 0,7% των συνεταιριστικών.



Η μέση εκταμίευση αντιστοιχεί στο 62% της αξίας του υπό υποθήκευση ακινήτου από 62,9% το 2022. 9 στα 10 δάνεια είναι μικρότερα από το 80% της αξίας του υπό υποθήκευση οικιστικού ακινήτου.



Ο δείκτης δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 3,7 που σημαίνει ότι το ύψος του δανείου είναι σχεδόν 4 φορές υψηλότερο από το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα του δανειολήπτη.

Με βάση πάντως την ταξινόμηση της Κεντρικής Τράπεζας, το 72% των δανείων που εκταμιεύονται ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου αθέτησης. Το 26,9% ανήκει στη μεσαία κατηγορία και μόλις στο 0,8% δίνεται σε δανειολήπτες που δεν έχουν επαρκές εισόδημα και άρα ικανοποιητική ικανότητα εξυπηρέτησης του δανείου.



Σχεδόν όλοι οι δανειολήπτες που προχωρούν στη λήψη δανείου, έχουν ως στόχο την αγορά ακινήτου για ιδιοκατοίκηση. Λιγότερα από 3 στα 100 δάνεια αφορούν αγορά ακινήτου προς εκμίσθωση.



Σχεδόν όλα τα δάνεια είναι πλήρως χρεολυτικά.

55% των δανείων έχουν αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίων μεγαλύτερη των 10 ετών

17% των δανείων έχουν αρχικό σταθερό επιτόκιο τα πρώτα 5-10 χρόνια

1/10 δάνεια (11,6%) έχει αρχικό σταθερό επιτόκιο έως 12 μήνες με την ΤτΕ να σημειώνει ότι η πλειονότητα των δανειοληπτών προστατεύεται από περαιτέρω αυξήσεις των βασικών επιτοκίων.

Το μέσο δάνειο διαρκεί 23,7%

1/5 δάνεια έχει διάρκεια έως 15 έτη και ένα 5% άνω των 30.



